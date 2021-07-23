Українці вперше отримали платіжки за комуналку зі штрафами

Столичне комунальне підприємство «Київтеплоенерго» у липні розіслало своїм клієнтам-боржникам сумнівні платіжки. Попри суму заборгованості за тепло й гарячу воду, у них також містилися дані про нарахування 3%-вої річної пені.





Однак у період карантину в Україні офіційно заборонили нараховувати пеню громадянам, незалежно від виду комунальної послуги та розміру боргу. Тож Антимонопольний комітет України (АМКУ) днями надіслав столичному компідприємству свої офіційні рекомендації.

«Під час карантину та застосування інших обмежувальних заходів, що мають стосунок до розповсюдження вірусу Covid-19, а також у 30-денний період після їх скасування, заборонено нарахування й стягнення пені, або штрафів за несвоєчасну оплату компослуг», – зазначив очільник київського АМКУ Олексій Хмельницький.

Чиновник пояснив, що під час вимушеного карантину чимало українців втратили постійний дохід. Багатьох громадян звільнили з роботи, іншим довелося закрити власний бізнес. Не кажучи вже про людей, які перенесли коронавірусну хворобу та були змушені витратити чимало коштів на лікування.

Позатим пеню також не мають права нараховувати особам, яким держава заборгувала за субсидію, або у випадку наявності документально підтвердженої заборгованості за зарплатню.

Тож у документі, який Антимонопольний комітет надіслав до «Київтеплоенерго» містяться наступні рекомендації:

припинити нарахування річної пені в розмірі 3% та втрат через інфляцію на суму заборгованості, що утворилася під час карантину;

перерахувати суму до оплати для клієнтів підприємства, яким пеня та інфляційні відсотки вже були нараховані.

АМКУ дали комунальному підприємству 20 днів на розгляд даних рекомендацій. Після чого «Київтеплоенерго» повідомить регулятора про своє рішення.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет вже не вперше змушений урегульовувати стосунки столичного комунального підприємства із його клієнтами. Лише нещодавно, 3 липня, АМКУ наполіг на перегляді «Київтеплоенерго» тарифів на опалення та підписанні із громадянами нових договорів.