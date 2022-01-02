Експерти розповіли, яким буде в Україні курс долара після свят?

Правила роботи Національного Банку України наказують встановлювати на тривалі вихідні дні, якими є цього року і новорічні свята, стабільний офіційний курс валют. Це також впливає на курс долара в обмінних пунктах країни. Так, 30 грудня курс був 27,27 грн/$, а це означає, що таким він збережеться до 4 січня.





Не зміниться значно курс і ринку готівкової валюти. Така стабільність експертами пояснюється традиційним падінням попиту на валюту під час свят. Бізнес йде на канікули, знижується його активність, тому стабілізувати валюту в цей період набагато легше.

Долар на валютному ринку може трохи коригуватися під дією ефекту «ралі Санта Клауса» – сезонного підвищення котирувань. Свою роль відіграв і штам Омікрон, який вкладає на лікарняні ліжка набагато менше людей, ніж Дельта. Інвестори стали більше ризикувати та вкладати у такі активи, яких намагалися уникати раніше, наприклад, в американські акції.

Минулого року спостерігалася схожа динаміка, але вона мала іншу причину. Тоді фондові активи набули сили у зв’язку з початком вакцинації у більшості країн. Більш стабільна ситуація вселяє віру у відновлення загального ВВП, а це спричиняє зниження попиту на американську валюту.

Вважається, новий штам показує тенденцію меншого негативного впливу COVID-19 на загальну світову економіку. Деякі експерти навіть вважають, що ситуація із цим видом вірусу схожа на ситуацію, яка щороку виникає під час поширення сезонних штамів грипу. Коли загальне становище не викликає глобальних побоювань, не потрібно вкладати гроші в активи, які називають «сховищами», наприклад у долари. Сезонні епідемії ніколи не змушували вдаватися до таких крайніх заходів, тому на початку цього року такої потреби також немає.