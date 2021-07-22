Дріб’язок в кишені коштує десятки тисяч: за яку монету дають більше $1000

Дрібні монети, які лише нещодавно вийшли з обігу, стають спокусливими лотами на українських аукціонах. За деякі копійки колекціонерам не шкода віддати навіть $1000. Як же виглядає найдорожча копійка та як відрізнити її з-поміж інших?





Найбільш бажаною для будь-якого нумізмата наразі є монета номіналом 2 коп., викарбувана у 1992 році. Головна її особливість – вузький вінок. Ця грошова одиниця є свого роду браком виробництва, та була випущена у дуже обмеженій кількості.

Річ у тому, що в процесі карбування майстри вирішили спершу використати один і той самий інструмент для виготовлення 10 коп. та 2 коп. Однак виявилося, що діаметр у 2 коп. трохи більший, тож ободок на монеті опинився надто далеко від її краю.

Пізніше майстри свою помилку виправили. Та обмежена кількість неправильно надрукованих момент все ж потрапила до обігу. Згідно з даними нумізматів таких 2-копійкових грошових знаків зараз існує не більше 30 штук. Вартість монети наразі сягає майже 30 тис. грн.

Важливим фактором у формуванні ціни є також матеріал, із якого виготовлено монету. 2 коп. з алюмінію – найдешевші. Вони вартують не більше 20 тис. грн. Набагато вище оцінюють грошовий знак, виконаний із міді, нікелю, магнітної чи немагнітної сталі. Відомо що у 2017 році саме 2 коп. із немагнітної сталі були продані за рекордну й до цього часу ціну $1100.

Інший цінний дріб’язок у наших кишенях:

1 коп., викарбувана у 1992 році із прямим правим верхнім листком – ціна від 700 до 900 грн;

1 коп. також 1992 року зі східчастим правим верхнім листком – від 30 до 50 грн;

10 коп. 1992 року із шістьма ягодами на 3-му й 6-му гронах – 50-450 грн;

25 коп. 1992 року, на 4-му й 8-му гронах відсутні черенки – від 600 до 800 грн.

Тож придивіться уважніше до дріб’язку у гаманці. Може й вам пощастило стати власником цінного екземпляру.