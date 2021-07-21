Нужно запастись: украинцев предупредили о скачке цен на популярный продукт уже за 1-2 месяца

Аналитики сельскохозяйственного рынка Украины передают невеселые новости – к осени 2021 цены на некоторые продукты взлетят до небес. Причина в сокращении доли украинского рынка, что будет способствовать повышению цен на стандартную продукцию до 30%.





К чему готовиться украинцам

Данную информацию предоставила Неля Онищенко, представитель крупной консалтинговой компании. Аналитики фирмы составили графики стоимости базовых сельхоз продуктов для украинского рынка и отметили все тенденции к росту цен. Особенно сильно подскочат ценники подсолнечного масла – до осени 2021 следует ожидать подорожания продукта на 25-30 процентов.

Стоит заметить, что повышение цен уже ощутили тысячи украинцев – всего полгода назад стоимость подсолнечного масла была ниже на 50%. Причины роста банальны – распродажа земель, сокращение производственной базы, а также несоответствующие климатические условия. Все это сильно ударило как по росту и заготовки подсолнечника, так и по другим продуктам, включая:

молочные изделия;

мясо;

корма для скота;

сыр;

яйца.

Особенно сильно по ценам ударит решения правительства страны сократить поголовье скота. По этой причине уже можно не говорить о сохранении цен на мясо на прежнем уровне, однако существует множество других сопутствующих факторов, которые заставят к осени корзины в супермаркетах существенно подорожать. Подорожание сырья для производства комбикормов также заставит промышленников сократить количество процессов, а также поднять цену на свой продукт, также повлияет на рентабельность бизнеса по разведению скота.