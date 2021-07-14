В украинцев могут автоматически списываться средства с карточек: как узнать, что вы в зоне риска?

Как, несомненно, уже знают все украинцы, недавно был принят закон о том, что банки имеют право автоматически списывать деньги с карточек украинцев, которые имеют задолженности. Это касается таких видов долга, как долги за коммунальные услуги, алименты, выплаты по гражданским искам, штрафы за нарушение правил дорожного движения и многое другое. Разумеется, это вызвало панику у многих жителей нашей страны, но эксперты успокаивают — все не так страшно, как кажется!





В каких случаях у вас могут списать средства с карты

Вопреки слухам о том, что теперь деньги списываются в автоматическом режиме, на самом деле никаких автоматических списаний нет, и в законе они даже не упоминаются. Никто не может забрать у вас деньги просто так, по нажатию кнопки. Списание средств с карты — достаточно сложная юридическая процедура.

Для того, чтобы у вас списали деньги, необходимо, чтобы приказ суда или решение о взыскании долга вступило в силу. Затем суд должен выдать банку исполнительный лист, который должен не быть просроченным. Исполнительное производство должно быть открытым, вы должны быть внесены в специальный реестр лиц, имеющих задолженности, и в АСВП. Наконец, исполнительный орган и банк должны обменяться информацией о том, есть ли у вас открытые счета и сколько на них денег, если они есть.

Только в том случае, если ваши счета открыты и на них хватает денег для списания вашего долга, банк может исполнить данное постановление исполнителя о том, что деньги у вас необходимо списать.

Очевидно, что никаких «автоматических списаний» нет и не будет, и бояться украинцам совершенно нечего. Чтобы спать спокойно, достаточно просто удостовериться, что вас нет в списках должников.

Посмотреть их можно по следующим ссылкам: