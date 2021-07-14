Эти категории украинских граждан получат право на дополнительную финансовую помощь

Начиная с первого июля, в нашей стране повысился прожиточный минимум. Благодаря этому, множество категорий украинских граждан, получающих финансовую помощь, также получат право на её повышение. Это касается не только пенсионеров, сообщают эксперты.





Какие выплаты повысятся и насколько?

В первую очередь, конечно, с повышением прожиточного минимума связано повышение пенсий людям пожилого возраста, однако не только. В частности, в нашей стране также повысились пенсии в связи с утратой кормильца. Теперь для одного ребенка размер подобной пенсии будет составлять полный объем прожиточного минимума для всех нетрудоспособных лиц, то есть будет равен минимальной пенсии. Так как повышение прожиточного минимума составило восемьдесят пять гривен, то возросла и соответствующая пенсия — с 1769 до 1854 гривен.

Выплаты для двоих детей будут составлять сто двадцать процентов от прожиточного минимума. В связи с этим выплаты на двоих детей составят уже не три тысячи пятьсот тридцать восемь гривен, а три тысячи семьсот восемь, то есть сумма повышения составит в общей сложности сто семьдесят гривен.

Максимальный размер обязательных выплат по утрате кормильца на троих детей составляет сто пятьдесят процентов от прожиточного минимума и дальше расти не будет, вне зависимости от того, сколько еще детей.

Отметим, что в соответствии с законами нашей страны, пенсия по утрате кормильца зачисляется всем нетрудоспособным членам семьи, которые жили за счет умершего работавшего человека. При этом дети до восемнадцати лет вне зависимости от того, действительно ли они были на содержании кормильца, в любом случае получают право на данные выплаты. Именно на них в первую очередь и ориентирована данная социальная норма, и повышение пенсии, несомненно, позитивным образом скажется на них.