Українцям показали одну гривню, за яку з радістю віддають до $1000

Останнім часом онлайн-аукціони просто таки рясніють українськими монетами найрізноманітніших років та номіналів. Зазвичай найбільші суми поціновувачі антикваріату та нумізмати пропонують за старіші екземпляри. Користуються популярністю й грошові знаки перших років незалежності, або дрібні з лімітованих тиражів.





Та як виявилося найціннішими серед завсідників аукціонів вважаються браковані монети. Такі унікальні екземпляри коштують в Україні просто шалених грошей. Причому не настільки важливо, чим саме вони відрізняються від інших. Така монета може бути викарбувана однаковою з обох боків, або із вказанням двох різних років випуску. Це не так вже й важливо. Головне що іншої такої самої у світі не існує.

За браковані грошові знаки колекціонери готові платити в рази більше їх реального номіналу. Так нещодавно на одному з аукціонів неймовірний фурор справила 1-гривнева монета, випущена у 2011 році. Її особливість полягала в тому, що на звороті було надруковано вірну дату випуску, а на ребрі зазначався 2012 рік. В результаті запеклих торгів, та зроблених 26 ставок, релікт придбали за 27 778 грн. А це майже 1 тисяча доларів.

Не менший ажіотаж викликала й монета номіналом 5 грн, викарбувана зовсім нещодавно — у 2019 році. Їй додала цінності зовсім інша особливість – грошовий знак мав два реверси. Тобто був результатом помилки карбування. За унікальний товар змагалися 126 покупців, наперебій пропонуючи чимраз вищу ціну. Перемогу ж здобула ставка із сумою 16 тис. грн.

В оголошенні продавця неповторної монети зазначалося, що вона є оригіналом з ужитку. Отже не була відсортована в процесі карбування, а попередній власник міг просто отримати її на здачу у супермаркеті. Отож придивіться уважніше до дрібних у своєму гаманці. Може й вам пощастить стати щасливим власником такої «золотої жили».