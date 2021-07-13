Сотовый оператор «Киевстар» запустил услугу, которой все останутся очень довольны

Киевстар запустил новую услугу, которой, несомненно, останутся очень довольны все украинцы без исключения. У каждого бывают ситуации, когда он попросту не может пополнить счет вовремя, и остается без какой-либо связи. Это крайне неприятно, но благодаря данной услуге вы можете теперь звонить безлимитно даже без продления пакета услуг!





Как подключить новую полезную услугу?

Услуга носит название «Мы вместе», и она позволяет вам выбрать номер любого друга или близкого человека, которому вы сможете теперь звонить в любое время и разговаривать сколько угодно даже без каких-либо средств на счету. Единственное ограничение — данный человек должен быть абонентом «Киевстар». Других ограничений никаких нет, его форма обслуживания или тарифный план не играют никакой роли.

Подключить данную услугу очень просто. Если у вас есть приложение для смартфонов «Мой Киевстар», то вы можете воспользоваться данным приложением. Если вы им не пользуетесь, то это не беда, ведь вы можете просто ввести USSD-команду *535*380ХХХХХХХ#, где ХХХХХХХ — номер, который вы хотите выбрать своим «любимым». Подключение услуги полностью бесплатное.

Номер, выбранный в качестве любимого в рамках услуги «Мы вместе», можно изменять один раз в календарный месяц. Иными словами, если вы в первый раз подключите услугу двенадцатого июля, то уже первого августа сможете сменить номер. Делается это достаточно просто. Вначале нужно отключить услугу либо через приложение «Мой Киевстар», либо по телефону 535, либо с помощью запроса *535*0#. После этого подключите данную услугу с новым номером.

Также, как мы писали ранее, Киевстар предлагает услугу «Дополнительный номер», которая позволяет вам подключить второй номер на свою карту. Сделать это можно с помощью простой комбинации *100*33*2# и клавиша вызова. Система сгенерирует номер и даст его вам. Если вам необходимо приостановить действие услуги, воспользуйтесь комбинацией *100*33*4#. Чтобы отправить СМС или вызвать дополнительный номер, будет нужно перед номером ввести код 818.

В меню управления услугой можно, к примеру, разграничить личные и рабочие звонки, отключая дополнительный номер по расписанию. Стоимость подключения услуги составляет тридцать гривен, а ее использования — двенадцать гривен и семьдесят пять копеек в месяц.