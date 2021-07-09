Названы знаки зодиака, которые сегодня получат большие деньги

Суббота, 10 июля, принесет немало сюрпризов почти всем знакам зодиакального круга. Овны окажутся в шаге от ошибочного решения, Ракам откроют глаза на истину, а Девы безвозвратно изменят свою жизнь.





Каких еще сюрпризов ожидать от этого дня? Подсказки звезд для наших читателей любезно истолковали ведущие украинские астрологи.

Овен

В этот день вам непременно захочется сделать что-то безумное и даже опасное. Задержитесь на минутку, оцените все «за» и «против». Тщательно обдумав свои действия, вы убережете себя от роковой ошибки.

Телец

Субботу Тельцы проведут в раздумьях о прошлом, планировании будущего и глубоком самоанализе. Окружающие наверняка не заметят ваших умственных усилий, но в действительности будет проделана огромная работа над собой.

Близнецы

Представители этого знака решат поработать даже в выходной. И не зря. Вам удастся добиться серьезного продвижения в профессиональной деятельности.

Рак

Сегодня вы получите неоценимый совет, который поможет понять, как достичь материального достатка. Это будет именно ваш уникальный путь, который непременно приведет к заветной цели.

Лев

Стойте на своем любой ценой. Вас будут пытаться остановить или ограничить в возможностях. Но Львы прекрасно понимают, как им следует действовать, и без посторонних подсказок.

Дева

Представители этого знака в конце концов осознают, что радикальные изменения в жизни уже никак не остановить. Да и жить по-старому они больше не хотят.

Весы

Весы посвятят день заботе о близких, поддержке друзей и помощи обездоленным. Благотворительность сегодня ваша главная миссия.

Скорпион

Денежные доходы, которые вас ожидают, возможно и не будут сенсационно высокими. Однако они принесут радость и ощущение собственной ценности. Станут приятным бонусом от Вселенной.

Стрелец

Сюрпризы и неожиданности, причем не всегда приятные, будут подстерегать на каждом шагу. Будьте осторожны с высказываниями и избегайте радикальных решений. Этот день нужно просто пережить.

Козерог

Провокации и скандалы будут подстерегать вас с самого утра. Сохраняйте спокойствие. Не время для негативных эмоций. Позднее вы можете сильно пожалеть о таком своем поведении.

Водолей

Водолеев ждет неожиданный материальный сюрприз. Вы получите оплату за выполненную работу, о которой уже давно забыли. Поэтому подготовьте кошелек побольше.

Рыбы

Вам хочется отдохнуть, забыв обо всем? Но сегодня все же стоит взять себя в руки и обдумать планы на ближайшее будущее. А уже тогда с удовольствием погрузиться в долгожданный релакс.