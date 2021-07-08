В Україні почнуть ходити нові гривні: як вони виглядають

У Національному банку України мають намір змінити дизайн деяких грошових знаків. Таку новину громадськість дізналася на брифінгу з приводу початку інформаційної кампанії з безпеки готівкових розрахунків. Із відповідною заявою виступив заступник голови державної фінустанови Олексій Шабан.





Змінити дизайн планується лише для монет номіналом 1 грн та 2 грн. На таку ідею керівництво державного регулятора наштовхнули самі українці своїми неодноразовими скаргами на незручність вказаних грошових одиниць у використанні.

Негативні відгуки щодо нових грошей посипалися на Нацбанк одразу ж після введення в обіг 1 і 2-гривневих монет у квітні 2018 року. Проблему громадяни бачили перш за все у схожості грошових знаків між собою. Українці розповідали, що неодноразово плутали монети, розраховуючись у магазині.

Підмітили у народі й неймовірну схожість нових монет на старі добрі 1 коп. та 2 коп., що не так давно зникли з гаманців громадян. Це спостереження викликало ще більше насмішок та перешіптувань. Дехто навіть припускав, що таким чином владні структури принизили національну валюту. Адже раптом прирівняли грошові знаки до малокоштовних копійок, що є у кількасот разів дешевшими.

Насправді у НБУ поки що не збираються проводити оптимізацію банкнотно-монетного ряду. Адже це доволі масштабна та тривала процедура. Однак почувши про скарги громадян, вирішили піти їм назустріч, змінивши принаймні ті грошові одиниці, що викликали особливо гостру реакцію у народі.

В державній установі пообіцяли зробити грошові знаки зручнішими насамперед для людей похилого віку та громадян із поганим зором. Отож вже зовсім скоро ми зможемо побачити скорегований дизайн монет номіналом 1 та 2 грн. Судячи з анонсу державного регулятора, нові грошові одиниці відрізнятимуться від своїх попередників розміром, а також глибиною й чіткістю рельєфу.