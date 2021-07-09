Сотовый оператор «Киевстар» запустил отличный тарифный план, которому нет равных

Сотовый оператор «Киевстар» недавно запустил несколько отличных тарифных планов, которым совершенно нет равных. Главное их достоинство — они позволяют сэкономить значительную сумму денег на определенных полезных услугах. Про один из этих новейших тарифных планов мы вам сейчас и расскажем.





Новый тарифный план: три услуги в одном

Новый тарифный план от мобильного оператора «Киевстар» позволяет получить значительный пакет услуг, который, без сомнения, понравится всем его абонентам. Вот что вы будете получать в его рамках:

Полностью безлимитные звонки в сети «Киевстар»

Двенадцать гигабайтов мобильного интернета

Сто двадцать минут разговоров с другими украинскими операторами.

Помимо услуг мобильной связи, в тарифный план также входят еще две. Первая из них — полностью безлимитный домашний интернет на скорости не менее ста мегабит в секунду. Вторая, не менее полезная — пакет телевидения. В него входит сто тридцать каналов самой различной направленности, как украинские, так и заграничные.

Абонентская плата в данном тарифном плане составляет двести гривен в месяц в течение первых трех месяцев, и двести пятьдесят — в последующие месяцы. Если это покажется вам дорогим, вспомните о том, что вы оплачиваете три услуги сразу. По отдельности мобильная связь, интернет и телевидение обойдутся вам в гораздо большую сумму, а так вы экономите деньги.

Тарифный план, о котором мы вам рассказываем в этой статье, носит название «Всё вместе Базовый + ТВ». Подключить его могут все без исключения действующие абоненты мобильного оператора «Киевстар». Для этого можно воспользоваться приложением «Мой Киевстар» или же позвонить по номеру 477*1. Вы также можете посетить любой магазин розничной сети данного оператора и обратиться за помощью к специалисту по работе с клиентами, который вам обязательно подключит данный тариф.