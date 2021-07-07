Украинцев огорчили огромными штрафами

Верховная Рада Украины приняла новые законы о штрафах за нарушение правил дорожного движения, которые, несомненно, не порадуют многих украинцев. Дело в том, что их размер зачастую просто колоссальный, сообщают источники.





Какие штрафы будут теперь платить украинцы?

По словам экспертов, в первую очередь штрафы были повышены для водителей крупногабаритного транспорта. Это было насущной необходимостью, потому что в Украине многие дороги совершенно не приспособлены к его движению. Из-за этого полотно сильно изнашивается и приходит в полную негодность. Также зачастую грузчики пренебрегают своими обязанностями, в частности, по прохождению контрольных взвешиваний. Теперь за отсутствие взвешиваний будут наказывать так же, как за умышленное нарушение правил дорожного движения.

Новые законы предусматривают не только обязанность проходить контрольные взвешивания. Также они устанавливают огромное количество штрафов, причем сама их сумма невероятно высокая. Так, даже за небольшое различие между полным весом автомобиля и ограничениями украинцам придется платить штраф размером более пятидесяти тысяч гривен.

Отказ остановиться и пройти взвешивание по требованию сотрудника правоохранительных органов, равно как отказ от дачи разрешения на взвешивание грузового автомобиля караются штрафом в размере пятидесяти одной тысячи гривен. Неправильные документы с заниженным весом груза также наказываются штрафом в таком размере.

В целом, впрочем, эксперты успокаивают: пугаться не нужно. Так, если вес машины превышает указанный на пять-десять процентов, то вам придется заплатить штраф в размере всего лишь восьми с половиной тысяч гривен. Превышение более чем на десять процентов — это уже семнадцать тысяч гривен штрафа, на двадцать — тридцать четыре тысячи, и только за превышение более, чем на тридцать процентов, вы будете платить полный штраф в размере пятидесяти одной тысячи гривен. Платить обязано физическое или юридическое лицо, на которое грузовой автомобиль зарегистрирован.