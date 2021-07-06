В сети появился список “мертвых” смартфонов Xiaomi

Даже лучшие смартфоны со временем устаревают — к сожалению, такова жизнь. Недавно стало известно, какие смартфоны, выпущенные компанией Xiaomi, не получат обновлений до новой операционной системы Android 12, которая будет выпущена в скором времени. Соответствующий список был опубликован 4 июля 2021 года.





Какие смартфоны станут «мертвыми»

На данный момент новая операционная система еще не вышла — это дело ближайших нескольких месяцев в лучшем случае. Неизвестно, что именно помешает ряду смартфонов Xiaomi до нее обновиться, однако отсутствие обновлений — печальный факт. Теперь всем, у кого будут данные телефоны, придется довольствоваться устаревшим программным обеспечением.

Список смартфонов, которые не получат обновлений, на данный момент выглядит следующим образом:

Mi 9

Mi CC9

Mi Note 10

Redmi K20

Redmi Note 8

Redmi 9.

Также целый ряд моделей остается под вопросом. Это такие смартфоны, как Mi Note 10 Lite, Redmi 10 4G, Redmi Note 9 (глобальный), Redmi Note 9 4G (Китай), Redmi Note 9T и Redmi 9 Power. Возможно, что они все же получат новую операционную систему, однако рассчитывать на это не стоит.

Ожидается, что смартфоны будут обновлены до новой операционной системы осенью текущего года, ориентировочно в сентябре или октябре. Тем не менее, обновления они получат не одновременно. В первую очередь будут обновлены наиболее новые смартфоны, выпущенные недавно или же сравнительно недавно. Только после этого обновления получат более старые модели телефонов.

Обладателям перечисленных смартфонов, которые попали в список «мертвых» вместе с более старыми моделями, очевидно, пора подумать о приобретении новых гаджетов. Что произойдет со смартфонами из второго списка, пока что неизвестно, но возможно, они все-таки получат обновления, поскольку не являются такими уж старыми. Тем не менее, все равно следует задуматься о приобретении новых смартфонов, так как следующее обновление они не получат уже точно.