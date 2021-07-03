В Украине ввели новый налог: кому придется платить больше

Недавно было принято решение о введении нового налога на имущество. Кому же из украинцев придется платить больше, чем ранее, и к чему это приведет? Давайте разбираться вместе.





Сколько придется платить в рамках нового налога

Как сообщают эксперты, в начале июля те украинцы, которые являются владельцами так называемой избыточной жилплощади, должны получить уведомление о том, что они теперь обязаны заплатить налог на имущество. Его все обязаны заплатить в течение двух месяцев. При этом платить обязаны даже те, кто фактически не проживает на жилплощади, признанной избыточной.

По словам экспертов, повышенная ставка налогообложения применяется к недвижимости, площадь которой превышает сто двадцать квадратных метров для частных домов и шестьдесят квадратных метров — для квартир. Так, если ваш дом имеет площадь в сто сорок квадратных метров, то повышенная ставка будет взыскиваться с двадцати лишних квадратных метров.

Ставка взыскания составляет полтора процента от минимальной зарплаты в год. Иными словами, это семьдесят гривен восемьдесят пять копеек за каждый метр. В нашем примере, который мы привели в абзаце выше, вы будете платить тысячу четыреста семнадцать гривен.

Следует отметить, что конкретный размер налогообложения избыточной недвижимости оставлен в компетенции местных советов. Вы можете узнать о нем на официальных сайтах ваших районных администраций.

Как мы писали ранее, недавно, первого июля, Верховная Рада на своем внеочередном заседании приняла нашумевший законопроект №5600, он же – «ресурсный». Данный законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс, а также в ряд других законодательных актов для сбалансированности бюджетных поступлений. Его поддержали 264 народных депутата. Представители бизнеса подвергают законопроект разрушительной критике. Хорошей иллюстрацией такого мнения является комментарий Ярослава Железняка, заместителя главы профильного комитета Верховной Рады. По его словам, девять десятых закона — о повышении налогов для фермеров, подорожании жилья, а также о расширенных полномочиях налоговой.