Астрологи назвали дні, в які українці можуть зазнати фінансових втрат

Зірки не тільки вказують нам життєвий шлях, але і попереджають про можливі негативні події. Так, нещодавно експерти в сфері астрології назвали дні в липні, в які українцям, в залежності від їх знаку Зодіаку, слід бути особливо обережними у фінансових питаннях. Існує неілюзорна небезпека втратити гроші, тому варто ставитися до них максимально акуратно.





Які дні можуть стати несприятливими і чому

З точки зору езотерики, на ваше фінансове благополуччя може впливати безліч різних чинників. Наприклад, відомі «грошові потоки» можуть змінюватися в різний час. Також велике значення має ваша власна удача. Іншими словами, якщо ви, наприклад, займаєтеся інвестуванням, то ви можете втратити гроші або тому, що вам не пощастило, або через поганий розрахунок. Мінімізувати ризик першого варіанту, який від вас не залежить, і допомагає знання астрологічних прогнозів.

Знакам Вогню – Овнам, Левам і Стрільцям – слід бути особливо уважними шостого, восьмого, сімнадцятого, двадцять п’ятого, двадцять шостого і двадцять сьомого числа. Відмовтеся від ризикованих вкладень і інвестицій, а також від будь-яких авантюр.

Для знаків Землі – Тільця, Діви, Козерога – необхідно потурбуватися про свої гроші з четвертого по шосте число, а також в кінці місяця – двадцять шостого, двадцять сьомого і двадцять восьмого червня.

Знаки Води – Рак, Риби і Скорпіон – можуть втратити значні суми грошей в середині місяця, з восьмого по сімнадцяте число, а також двадцять четвертого і двадцять п’ятого числа.

Нарешті, знаки Повітря – Близнюки, Терези і Водолій – повинні акуратно витрачати гроші з сімнадцятого по двадцять п’яте липня. Сподіваємося, що після такої «небесної розвідки» вам стане більш зрозуміло, коли зірки протегують вашим фінансовим прагненням, а коли краще, навпаки, заощаджувати!