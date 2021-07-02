Названо знаки Зодіаку, які отримають більший прибуток вже найближчим часом

Як повідомляють експерти в сфері астрології, вже в найближчі дні деякі знаки зодіаку можуть отримати більший прибуток, якщо займаються бізнесом, або ж підвищити свій матеріальний добробут іншими способами. Які ж це знаки?





Кому слід розраховувати на прибуток, а кому краще заощадити

В першу чергу, найближчим часом удача на роботі посміхнеться Овнам. Зірки говорять, що вже в найближчі дні вони зможуть отримати підвищення. Однак слід пам’ятати, що це принесе не тільки збільшений дохід, а й підвищену відповідальність. Також липень сприятливий для ідей щодо додаткового заробітку.

Схожа ситуація складеться і для Терезів, а також для Львів та Близнюків. Особливо сприятливими будуть зірки для тих з них, хто подбав про пасивний заробіток. Можливо, вже найближчим часом особливо везучі зможуть вийти на такий рівень доходу, який дозволить їм повністю забути про необхідність працювати де-небудь ще.

Тільцям і Ракам, навпаки, краще відпочити і подбати про те, щоб не працювати занадто багато. Як то кажуть, «гроші, зароблені замість відпочинку – це просто оплата вашого майбутнього лікування наперед». Зайва активність не принесе істотного підвищення заробітку, а тільки «подарує» нові проблеми. Чи варто воно того?

Дівам і Козерогам також не варто переробляти. Зараз для вас головне – гідно виконувати ті обов’язки, які у вас вже є. Якщо взяти на себе щось ще, ви можете не впоратися і з тим, що у вас добре виходило раніше, і в результаті не заробите, а навіть втратите гроші.

Скорпіонам і Стрільцям робота принесе винагороди, причому не тільки матеріальні. Це може бути якась нагорода від урядових органів або громадських організацій. Дрібниця, а приємно.

Нарешті, Риби і Водолії можуть зіткнутися з критикою, причому не обов’язково справедливою. Потрібно адекватно оцінювати плюси і мінуси вашої роботи, і не приймати близько до серця критичні висловлювання, які не відповідають реальності.