Украинцев ждут повышенные налоги: закон уже принят

Недавно, первого июля, Верховная Рада на своем внеочередном заседании приняла нашумевший законопроект №5600, он же – «ресурсный». Данный законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс, а также в ряд других законодательных актов для сбалансированности бюджетных поступлений. Его поддержали 264 народных депутата. Представители бизнеса подвергают законопроект разрушительной критике. Для кого же повысят налоги, и чего ожидать украинцам?





Что предусматривает новый закон

Закон, внесенный премьер-министром Денисом Шмыгалем еще месяц назад, второго июня, касается огромного количества вопросов. В том числе — администрирование налогов, вопросы налогообложения предприятий в зависимости от их прибыли, доходов физических лиц, акцизных и экологических сборов, налога на добавленную стоимость и так далее. Также в нем устанавливаются условия, на которых бизнес может находиться на упрощенной схеме налогообложения.

Среди критиков законопроекта оказалась, в частности, Европейская бизнес-ассоциация. Накануне голосования она отметила, что данный законопроект создает огромную нагрузку на добросовестных бизнесменов. Прозвучала и более громкая критика, например, что наша страна из-за данного закона «уйдет с пути цивилизованного развития экономики».

Хорошей иллюстрацией такого мнения является комментарий Ярослава Железняка, заместителя главы профильного комитета Верховной Рады. По его словам, девять десятых закона — о повышении налогов для фермеров, подорожании жилья, а также о расширенных полномочиях налоговой, которая теперь может, например, отказаться пускать за границу бизнесменов, которых обвиняют в неуплате налогов, даже если обвинение необоснованно и не доказано.

При этом министр финансов Сергей Марченко заявляет, что вся эта критика абсолютно беспочвенна. Все изменения касаются только тех представителей бизнеса, которые на протяжении долгих лет пользуются нормами, специально написанными под них. Этот закон также называют «антиахметовским» именно по данной причине. Отметим, что взять данный законопроект за основу профильный комитет порекомендовал Верховной Раде еще неделю назад.