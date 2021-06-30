Поживем — увидим: в Украине не будут повышать пенсии для старших пенсионеров

Если совсем недавно украинских пенсионеров обрадовали новостью о будущем повышении пенсий, то сейчас их, к сожалению, разочаровали. В ближайшее время пенсии повышаться не будут.





Когда будет новая индексация пенсий?

Ранее, отметим, повышение пенсий для граждан, чей возраст превышает семьдесят пять лет, было запланировано на первое июля текущего года. Тем не менее, по словам Марины Лазебной, министра социальной политики, сейчас у правительства не хватает денег в государственном бюджете, потому повышение пришлось перенести на первое октября. Впрочем, главное — индексацию пенсий с марта — выполнить все-таки удалось.

По словам Лазебной, начиная с октября, все украинские пенсионеры получат свои надбавки в размере четырехсот гривен. После этого они будут получать их уже ежемесячно без каких-либо проволочек, то есть программа не отменяется, а просто отодвигается. Следует отметить, что по словам министра, данные выплаты не должны обесцениваться.

С этой целью в нашей стране начнут проводить обязательную ежегодную индексацию пенсий. Так, в этом году прибавка может составить до одиннадцати процентов. Пенсионеры могут получить тысячу гривен дополнительной пенсии и даже больше.

Также в планах нынешнего Кабинета министров — погасить задолженности по пенсиям всем переселенцам из Донбасса. На данный момент сумма долгов превышает одиннадцать миллиардов гривен. Соответствующий проект постановления правительства о порядке выплаты подготовил Пенсионный фонд Украины.