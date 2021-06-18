В Украине будут выплачивать пенсии по-новому

Как сообщает Пенсионный фонд, в ряде случаев украинцам могут начать платить пенсии по-новому, в частности, перенести из банков на почту. В каких случаях ПФ принимает подобное решение, и насколько его действия являются правомерными?





Порядок выплаты пенсий: условия и правила

На данный момент законом, который регулирует выдачу украинцам пенсий, является так называемый «Порядок выплаты пенсий и денежной помощи по согласию пенсионеров и получателей помощи по их счетам в банках». Он действует в соответствии с постановлениями Кабинета министров Украины.

Данный порядок содержит ряд пунктов. В пункте номер 16, например сказано, что в том случае, если никто не снимает с банковского счета пенсию или помощь, получаемую по доверенности, на протяжении года, то банк передают информацию об этом в Пенсионный Фонд Украины. Сделать это он обязан не позднее двадцать восьмого числа месяца, в котором данная проблема была обнаружена. Пенсионер будет обязан подать в Пенсионный фонд Украины соответствующее заявление.

В случае, если пенсионер данные условия не выполняет и не обращается в Пенсионный Фонд, то начисление пенсии на банковский счет выбранного учреждения прекращается. Выплаты начинают осуществляться с помощью национального оператора почтовой связи, то есть «Укрпочты», по месту, где получатель фактически проживает.

Таким образом, после того, как пенсионер получает сообщение от Пенсионного фонда Украины, он обязан подать заявление о восстановлении пенсионных выплат через выбранный им банк. Подать такое заявление можно либо в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, либо же в банке, где он планирует получать выплаты.