Чому в 2021 році варто купити трирічний флагман Samsung Galaxy S10 Plus

Зовні Galaxy S10 + відрізняється від звичайного Galaxy S10 розмірами і отвором для селфі-камери. В іншому все практично ідентично, тому вибір буде залежати від розміру і ємності акумулятора. Концепція дизайну ідентична – металевий каркас з точно виконаними отворами з’єднує скло Gorilla Glass 6 спереду і скло Gorilla Glass 5 ззаду.





Всі три нові моделі Galaxy S10 оснащені новими екранами Dynamic AMOLED, і цей екран на Galaxy S10 + є найбільшим і, отже, найкращим. Як і у Galaxy S10, він зігнутий та практично простягається від краю до краю. І виглядає просто фантастично.

Задня панель Samsung Galaxy S10 Plus

Кольори дисплея яскраві, контраст виражений, можливість читання під кутом і яскравість зовнішнього освітлення – його козирі. Максимальна роздільна здатність екрану – запаморочливі 1440 x 3040. Екран захищений склом Gorilla Glass 6, на ньому є заводська захисна плівка.

Камери Samsung Galaxy S10 Plus

Три камери Galaxy S10 + зроблені на вищому рівні, а з новим оновленням вони стали ще краще і отримали нічний режим зйомки. З огляду на передню діафрагму, ми б сказали, що у Galaxy S10 + ще краща селфі-камера, але за своєю природою вона практично ідентична 10-мегапіксельній селфі-камері з додаванням 8-мегапіксельного датчика глибини для ще кращого ефекту розмиття фону.

Таким чином, задня частина Galaxy S10 + має потрійну камеру в конфігурації 12 + 12 + 16MP, де основна – 12MP з діафрагмою від f / 1,5 до f / 2,4, автофокусом Dual Pixel і OIS. Друга 12-мегапіксельна камера – телеоб’єктив з OIS і діафрагмою f / 2.4, автофокусом і підтримкою 2-кратного оптичного зуму. Третій – значно більш корисний ширококутний UltraWide з перевіреним часом широким кутом зйомки і діафрагмою f / 2.2.

Galaxy S10 +, як і його родичі, працює під управлінням восьми’ядерного процесора Exynos 9820 з максимальною тактовою частотою 2,73 ГГц, має розкішні 8 Гб оперативної пам’яті і 128 ГБ пам’яті даних в базовій версії і має стандартний слот для карт пам’яті microSD. Все це разом забезпечує безперебійну роботу Android, багатозадачність і роботу з розділеним екраном без зайвого клопоту.

Камери Samsung Galaxy S10 Plus

Ті, хто вибере Galaxy S10 +, також отримають хорошу автономність. Батарея на 4100 мАг забезпечує роботу при включеному екрані протягом 7-8 годин. Підтримується дротова і бездротова зарядка, а із зарядним пристроєм в комплекті на 15 Вт на заповнення потужності йде півтори години.

