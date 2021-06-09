Google дозволить вибирати з 12 пошукових систем в Android

Зовсім недавно, в 2020 році, Google взялася за продаж «місця» в екрані вибору пошукача при налаштуванні Android. Основними зацікавленими в такій можливості особами виступали регіональні пошукові системи.





Зараз же стало відомо, що американський IT-гігант скасує стягування плати за це та збільшить сам список до 12 місць. При цьому, як пише TechCrunch, перші п’ять місць у списку будуть виділені під пошуковик самого Google і чотирьох найбільших гравців в регіоні.

Відзначимо, що спочатку можливість купити «лот» в настройках Android з’явився після тиску з боку європейських властей. У числі компаній, які скористалися послугою, був і російський Яндекс – російська технологічна корпорація виграла право бути присутнью в списку пошукових систем в 8 європейських країнах.