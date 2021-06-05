Що таке кеш і чи потрібно його видаляти насправді

Простою мовою про зберігання і необхідність очищення кешу додатків на смартфонах під управлінням Android. А також про те, як саме автоматичне видалення розряджає акумулятор вашого гаджета. Всі міфи і корисні рекомендації в одному матеріалі.





Для початку варто сказати, що на написання цієї статті нас наштовхнуло відео одного чоловіка, який на прикладі смартфона Xiaomi, запевняв глядачів, що кеш додатків, штука марна. Мовляв, розробники спеціально поступово засмічують пам’ять телефонів, щоб користувачі охочіше купували нові моделі.

Природно це не так, і щоб дати визначення зрозуміле кожному, дозволимо собі сформулювати поняття кешу – допоміжний розділ пам’яті, в якому зберігаються дані, які частіше за інших необхідні в роботі додатків.

Одна частина завжди зберігається в оперативній пам’яті, а інша в постійній. Виробники самі вирішують в якому співвідношенні відбувається цей поділ, саме з цієї причини на різних моделях смартфонів, навіть з однаковими характеристиками, розмір кеша одних і тих самих програм відрізняється.

Чому він створюється?

Простий приклад: Припустимо для ремонту автомобіля, вам частіше за інших знадобитися ключ на 13. Погодьтеся, нерозумно буде прибрати його подалі і постійно тягнутися за ним. Набагато логічніше покласти його поруч, а решту покласти в ящик, до моменту поки вони будуть потрібні.

Те ж саме відбувається і з даними, частину яких додаток резервує для прискорення своєї роботи і запуску.

Чи потрібно видаляти?

Від теорії перейдемо до практики і спершу розберемося, чому після очищення кешу, неминуче зростає споживання заряду акумулятора. Щоб було зрозуміліше, зробимо це на прикладі месенджера WhatsApp:

При першому запуску, програма намагається завантажити список ваших діалогів з кешу. Розуміє що кеш порожній -> задіює інтернет -> знову створює кеш завантажених діалогів, паралельно перевіряючи чи немає нових повідомлень в кожному з чатів.

Коли ви вибираєте потрібний контакт і заходите в чат, WhatsApp знову задіює інтернет для того щоб завантажити історію повідомлень. Але при цьому новому кешуванню піддаються тільки ті повідомлення (картинки, відео) які відображаються на екрані смартфона.

Тобто, якщо дані програми зберігаються не в пам’яті вашого смартфона (у 80% сучасних програм), кожен раз після очищення, смартфон неминуче втрачає заряд акумулятора через новий процес кешування і завантаження потрібних файлів кожного активного застосування (активних служб у наших смартфонах достатньо).

Саме з цієї причини, використання функції автоматичного очищення радше шкодить, аніж приносить користь. Ми настійно рекомендуємо відключити це налаштування, знайти яке (на прикладі MIUI) ви зможете зайшовши в «Безпека» -> Батарея -> шестерня (в правому верхньому куті) -> Очищати пам’ять.

Природно, якщо пам’ять смартфона практично на нулі, або в роботі конкретного додатка з’явилися проблеми і баги, очищення кешу є порятунком. В інших випадках, запевняємо вас, система Android сама постійно оновлює дані, які підлягають кешуванню, тому вашого втручання не потрібно.

Що дійсно потрібно робити?

Якщо ви хочете досягти стабільної роботи системи, виконуйте одну просту дію – Після встановлення кожної нової прошивки, просто ставте смартфон на нічну зарядку, адже після досягнення порогу 80% заряду акумулятора (за умови що смартфон підключений до мережі), починається процес оптимізації, який триває від 2 до 4 годин. Ця порада актуальна для всіх смартфонів на базі Android.