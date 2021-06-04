Визначено найпотужніший Android-смартфон

Xiaomi Black Shark 4 Pro виявився найпродуктивнішим смартфоном під управлінням Android. Про це повідомляється на сайті популярного бенчмарка AnTuTu.





Ігровий смартфон від Xiaomi вийшов в березні. Згідно зі звітом бенчмарка за травень 2021 року апарат отримав 830 тисяч балів в AnTuTu. Телефон має флагманський процесор Snapdragon 888, до 16 гігабайт оперативної і до 512 гігабайт вбудованої пам’яті стандарту UFS 3.1. На другій позиції в топі виявився Tencent Red Devils 6 Pro, який отримав 829 тисяч балів, на третьому – OnePlus 9 Pro, який набрав 828 тисяч очок.

Практично всі пристрої в рейтингу випущені китайськими компаніями, крім флагмана Samsung Galaxy S21 Ultra, який опинився на десятій сходинці. Всі апарати топа працюють на базі флагманського процесора Snapdragon 888 з підтримкою 5G.

Крім топа флагманських моделей фахівці бенчмарка склали список найбільш продуктивних девайсів середнього класу. Рейтинг очолив Xiaomi 11 Youth Edition, який отримав 530 тисяч балів. На другому і третьому місцях розташувалися Xiaomi Redmi 10X і Iqoo Z3.

«Якщо подивитися на загальну продуктивність телефонів Android в травні, ігрові телефони, такі як Black Shark і Red Devils, зайняли лідируючі позиції», – відзначили аналітики AnTuTu. У висновку йдеться про те, що розстановка сил серед найпотужніших смартфонів докорінно не зміниться до того часу, поки не з’явиться нове покоління процесорів.