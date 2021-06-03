Став відомий перелік смартфонів Xiaomi, які отримають Android 12 і MIUI 12.5

Останні новини про графік оновлень смартфонів компанії Xiaomi тільки радують. Розповідаємо на яких смартфонах планується тестування наступної версії Android, а також, які моделі в найближчий час отримають MIUI 12.5.





Плануємо робити подібні публікації регулярно, щоб власники перерахованих в списках смартфонів, могли відслідковувати вихід прошивок.

Почнемо з Android 12.

Відразу пояснимо, для того щоб викладена інформація була об’єктивною і не нагадувала ворожіння на кавовій гущі, ми перерили кілька китайських форумів і блогів розробників. Природно зміни можливі, але про них ви дізнаєтеся першими.

Отже, нова версія «зеленого робота» уже тестується на всій серії Mi 11 і Redmi K40 Pro, однак власники більш бюджетних моделей, теж можуть розраховувати на отримання 12 андроїда, більш тонкого налаштування конфіденційності, зовнішнього вигляду системи (навіть на MIUI), а так само можливості звільнення пам’яті, за рахунок нового режиму глибокого сну для невикористовуваних додатків.

Згадка цього було знайдено в коді системи

Які моделі смартфонів першими можуть отримати Android 12

Уже зараз відомо, що на: Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi 9T, Redmi Note 9T, Redmi K30s, Mi 10T Pro 5G, Mi 10T, Mi 10T Lite, Mi 10i, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, POCO F3, POCO F3 Pro, POCO M3, POCO X3, POCO X3 Pro, буде проведено тестування ОС Android 12. І якщо результат влаштує розробників, вийде стабільна прошивка.

Як ви бачите, звична схема для смартфонів Redmi, які зазвичай оновлювалися до нової версії андроїд тільки один раз, продовжує ламатися, що не може не радувати.

Що стосується MIUI 12.5, то найближчим часом користувачі Redmi Note 10, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro, Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro, Mi 9T, POCO M3, POCO X3 NFC, почнуть отримувати глобальні версії прошивок, оскільки тестування знаходиться у фінальній фазі.