Складено рейтинг кращих смартфонів, які не соромно подарувати близькій людині

В даній збірці наша команда допоможе вам з вибором смартфона для подарунку. В статті ви знайдете непогані варіанти смартфонів, які є актуальними на даний момент, виявлено їх переваги та недоліки, щоб вам було легше вибрати смартфон для своїх завдань.
У добірці будуть смартфони Realme, Samsung, Xiaomi
Samsung Galaxy A12
Основні технічні характеристики:
- Дисплей 6.5 “з роздільною здатністю екрану 1600×720 п.
- Процесор (Helio P35) має 8 ядер і працює в парі з PowerVR GE8320.
- У тесті AnTuTu Samsung Galaxy A12 набрав 102673 балів
- Основна камера на 48 + 5 + 2 + 2 Mp, а фронтальна на 8 Mp
- Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАг
Samsung Galaxy A12 має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (по e-katalog).
Читаючи відгуки про Samsung Galaxy A12 можна виявити його позитивні та негативні сторони:
позитивні:
- Автономність
- Зручний сканер відбитку пальців
- Швидка зарядка
- Непогана камера для свого бюджету
негативні:
- Немає індикатора повідомлень
- Немає чохлів
Xiaomi Redmi Note 10
Основні технічні характеристики:
- Дисплей 6.43 “з роздільною здатністю екрану 2400×1080 п.
- Процесор (Snapdragon 678) має 8 ядер і працює в парі з Adreno 612.
- У тесті AnTuTu Xiaomi Redmi Note 10 набрав 276874 балів
- Основна камера на 48 + 8 + 2 + 2 Mp, а фронтальна на 13 Mp
- Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАг
Xiaomi Redmi Note 10 має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (по e-katalog).
Читаючи відгуки про Xiaomi Redmi Note 10 можна теж виявити його позитивні та негативні сторони:
позитивні:
- Крута продуктивність
- Швидка зарядка 33 Вт
- Зворотна зарядка
- Хороший екран
негативні:
- Немає бездротової зарядки
- Немає NFC
Samsung Galaxy A31
Основні технічні характеристики:
- Дисплей 6.4 “з роздільною здатністю екрану 2400х1080 п.
- Процесор (Helio P65) має 8 ядер і працює в парі з Mali-G52.
- У тесті AnTuTu Samsung Galaxy A31 набрав 181364 балів
- Основна камера на 48 + 5 + 8 + 5 Mp, а фронтальна на 20 Mp
- Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАг
Samsung Galaxy A31 має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 80% відгуків позитивні (по e-katalog).
Читаючи відгуки про Samsung Galaxy A31 можна виявити його позитивні та негативні сторони:
позитивні:
- Крутий екран
- Продуктивність
- Симпатичний дизайн
- Великий акумулятор
негативні:
- Камера
Realme 7 Pro
Основні технічні характеристики:
- Дисплей 6.4 “з роздільною здатністю екрану 2400×1080 п.
- Процесор (Snapdragon 720G) має 8 ядер і працює в парі з Adreno 618
- У тесті AnTuTu Realme 7 Pro набрав 277320 балів
- Основна камера на 64 + 8 + 2 + 2 Mp, а фронтальна на 32 Mp
- Живлення забезпечує акумулятор на 4500 мАг
Realme 7 Pro має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (по e-katalog).
Читаючи відгуки про Realme 7 Pro можна також виявити його позитивні та негативні сторони:
позитивні:
- Крутий Super AMOLED екран
- Дуже швидка зарядка (65W)
- Наявність NFC
- Багато оперативної пам’яті
негативні:
- Немає бездротової зарядки
- Поганий звук під час запису відео
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