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Складено рейтинг кращих смартфонів, які не соромно подарувати близькій людині

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В даній збірці наша команда допоможе вам з вибором смартфона для подарунку. В статті ви знайдете непогані варіанти смартфонів, які є актуальними на даний момент, виявлено їх переваги та недоліки, щоб вам було легше вибрати смартфон для своїх завдань.


У добірці будуть смартфони Realme, Samsung, Xiaomi

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A12Основні технічні характеристики:

  • Дисплей 6.5 “з роздільною здатністю екрану 1600×720 п.
  • Процесор (Helio P35) має 8 ядер і працює в парі з PowerVR GE8320.
  • У тесті AnTuTu Samsung Galaxy A12 набрав 102673 балів
  • Основна камера на 48 + 5 + 2 + 2 Mp, а фронтальна на 8 Mp
  • Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАг

Samsung Galaxy A12 має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (по e-katalog).

Читаючи відгуки про Samsung Galaxy A12 можна виявити його позитивні та негативні сторони:

позитивні:

  • Автономність
  • Зручний сканер відбитку пальців
  • Швидка зарядка
  • Непогана камера для свого бюджету

негативні:

  • Немає індикатора повідомлень
  • Немає чохлів

Xiaomi Redmi Note 10

Основні технічні характеристики:

  • Дисплей 6.43 “з роздільною здатністю екрану 2400×1080 п.
  • Процесор (Snapdragon 678) має 8 ядер і працює в парі з Adreno 612.
  • У тесті AnTuTu Xiaomi Redmi Note 10 набрав 276874 балів
  • Основна камера на 48 + 8 + 2 + 2 Mp, а фронтальна на 13 Mp
  • Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАг

Xiaomi Redmi Note 10 має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (по e-katalog).

Читаючи відгуки про Xiaomi Redmi Note 10 можна теж виявити його позитивні та негативні сторони:

позитивні:

  • Крута продуктивність
  • Швидка зарядка 33 Вт
  • Зворотна зарядка
  • Хороший екран

негативні:

  • Немає бездротової зарядки
  • Немає NFC

Samsung Galaxy A31

Основні технічні характеристики:

  • Дисплей 6.4 “з роздільною здатністю екрану 2400х1080 п.
  • Процесор (Helio P65) має 8 ядер і працює в парі з Mali-G52.
  • У тесті AnTuTu Samsung Galaxy A31 набрав 181364 балів
  • Основна камера на 48 + 5 + 8 + 5 Mp, а фронтальна на 20 Mp
  • Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАг

Samsung Galaxy A31 має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 80% відгуків позитивні (по e-katalog).

Читаючи відгуки про Samsung Galaxy A31 можна виявити його позитивні та негативні сторони:

позитивні:

  • Крутий екран
  • Продуктивність
  • Симпатичний дизайн
  • Великий акумулятор

негативні:

  • Камера

Realme 7 Pro

Realme 7 Pro

Основні технічні характеристики:

  • Дисплей 6.4 “з роздільною здатністю екрану 2400×1080 п.
  • Процесор (Snapdragon 720G) має 8 ядер і працює в парі з Adreno 618
  • У тесті AnTuTu Realme 7 Pro набрав 277320 балів
  • Основна камера на 64 + 8 + 2 + 2 Mp, а фронтальна на 32 Mp
  • Живлення забезпечує акумулятор на 4500 мАг

Realme 7 Pro має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (по e-katalog).

Читаючи відгуки про Realme 7 Pro можна також виявити його позитивні та негативні сторони:

позитивні:

  • Крутий Super AMOLED екран
  • Дуже швидка зарядка (65W)
  • Наявність NFC
  • Багато оперативної пам’яті

негативні:

  • Немає бездротової зарядки
  • Поганий звук під час запису відео

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