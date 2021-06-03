Складено рейтинг кращих смартфонів, які не соромно подарувати близькій людині

В даній збірці наша команда допоможе вам з вибором смартфона для подарунку. В статті ви знайдете непогані варіанти смартфонів, які є актуальними на даний момент, виявлено їх переваги та недоліки, щоб вам було легше вибрати смартфон для своїх завдань.





У добірці будуть смартфони Realme, Samsung, Xiaomi

Samsung Galaxy A12

Основні технічні характеристики:

Дисплей 6.5 “з роздільною здатністю екрану 1600×720 п.

Процесор (Helio P35) має 8 ядер і працює в парі з PowerVR GE8320.

У тесті AnTuTu Samsung Galaxy A12 набрав 102673 балів

Основна камера на 48 + 5 + 2 + 2 Mp, а фронтальна на 8 Mp

Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАг

Samsung Galaxy A12 має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (по e-katalog).

Читаючи відгуки про Samsung Galaxy A12 можна виявити його позитивні та негативні сторони:

позитивні:

Автономність

Зручний сканер відбитку пальців

Швидка зарядка

Непогана камера для свого бюджету

негативні:

Немає індикатора повідомлень

Немає чохлів

Xiaomi Redmi Note 10

Основні технічні характеристики:

Дисплей 6.43 “з роздільною здатністю екрану 2400×1080 п.

Процесор (Snapdragon 678) має 8 ядер і працює в парі з Adreno 612.

У тесті AnTuTu Xiaomi Redmi Note 10 набрав 276874 балів

Основна камера на 48 + 8 + 2 + 2 Mp, а фронтальна на 13 Mp

Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАг

Xiaomi Redmi Note 10 має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (по e-katalog).

Читаючи відгуки про Xiaomi Redmi Note 10 можна теж виявити його позитивні та негативні сторони:

позитивні:

Крута продуктивність

Швидка зарядка 33 Вт

Зворотна зарядка

Хороший екран

негативні:

Немає бездротової зарядки

Немає NFC

Samsung Galaxy A31

Основні технічні характеристики:

Дисплей 6.4 “з роздільною здатністю екрану 2400х1080 п.

Процесор (Helio P65) має 8 ядер і працює в парі з Mali-G52.

У тесті AnTuTu Samsung Galaxy A31 набрав 181364 балів

Основна камера на 48 + 5 + 8 + 5 Mp, а фронтальна на 20 Mp

Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАг

Samsung Galaxy A31 має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 80% відгуків позитивні (по e-katalog).

Читаючи відгуки про Samsung Galaxy A31 можна виявити його позитивні та негативні сторони:

позитивні:

Крутий екран

Продуктивність

Симпатичний дизайн

Великий акумулятор

негативні:

Камера

Realme 7 Pro

Основні технічні характеристики:

Дисплей 6.4 “з роздільною здатністю екрану 2400×1080 п.

Процесор (Snapdragon 720G) має 8 ядер і працює в парі з Adreno 618

У тесті AnTuTu Realme 7 Pro набрав 277320 балів

Основна камера на 64 + 8 + 2 + 2 Mp, а фронтальна на 32 Mp

Живлення забезпечує акумулятор на 4500 мАг

Realme 7 Pro має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (по e-katalog).

Читаючи відгуки про Realme 7 Pro можна також виявити його позитивні та негативні сторони:

позитивні:

Крутий Super AMOLED екран

Дуже швидка зарядка (65W)

Наявність NFC

Багато оперативної пам’яті

негативні: