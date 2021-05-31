«Ощадбанк» почав брати величезну комісію за користування картками

Користувач українського банку «Ощадбанку» поскаржився певну політику, яка процвітає в фінустанові, і обертається для клієнтів незаконними поборами. Клієнт повідомив, що з нього утримали комісію за карту, про яку в договорі не було сказано ні слова.





Опис ситуації

Свій негативний досвід користувач описав на сайті Мінфін, залишивши негативну рецензію на роботу «Ощадбанку». Почалося все з відкриття пенсійної картки, що сталося в 2019 році. Під час оформлення договору користувачеві в примусовому порядку надали ще одну картку, дебетову, для особистих потреб. У травні 2021 року, а саме 29 числа, на його фінансовий телефон прийшло повідомлення про те, що з його дебетового рахунку утримана сума в 200 гривень, яка є комісією за використання пластику. Так як даною карткою людина не користувалася, на її рахунку утворився мінус, тобто був оформлений кредит, який вона не замовляла.

Інцидент сильно спантеличив чоловіка з двох причин:

він не користувався карткою, яку йому відкрили примусово, а відповідно не бажає платити комісію за непотрібну послугу;

в договорі не було сказано, що за дебетову картку буде утримана комісія.

З цими питаннями користувач звернувся в службу підтримки. Оператор йому відповів, що договір був змінений в односторонньому порядку 01.07.2020, тепер з клієнтів знімається комісія за користування продуктом, навіть якщо вони його не застосовують.

Відповіді не тільки не допомогли людині, але ще сильніше заплутали. Чому його ніхто не повідомив про те, що договір змінюється? Ні на поштову адресу, ні телефон, ні електронну пошту не приходили повідомлення, хоча це є прямим порушенням законодавства України. І чому у нього зняли гроші за рік обслуговування, якщо він ще не пройшов? На ці питання відповідей у представника банку не було.