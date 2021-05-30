Названо причини, через які карта ПриватБанку буде негайно заблокована

Специфічні дії деяких людей призводять до того, що Приватбанк блокує картки, якщо є хоч найменша підозра. На це скаржаться клієнти найбільшої фінансової установи в Україні. Блокування карток відбувається через проведення фінансового моніторингу. А сам банк назвав причини, чому картка клієнта може бути заблокована.





По-перше, фахівці фінансової установи можуть заблокувати картку, якщо її власник вирішив розплатитися нею в магазинах, в яких до цього нічого не ніколи не купляв. В таких випадках система підозрює, що картка була викрадена і тому її блокують.

По-друге, при наявності механічних пошкоджень при спробі зняти кошти картки відбувається її блокування банкоматом Приватбанку. Також картку блокують при тричі невірно введеному пін-коді. Система картку не віддає, і тому потрібно звернутись до найближчого офісу фінансової установи.

По-третє, картка буде заблокована, коли клієнт її загубив, а її знайшла інша людина. Якщо люди, що знайшли платіжний засіб, звернулись до банку і повідомили про те, що її знайшли, то банк блокує її до того, поки не прийде власник. Картка блокується ще у випадку, коли карткою користується хтось із родичів клієнта.

Картка Приватбанку може бути заблокована, якщо на ній протягом тривалого часу не було руху коштів. Щоб відновити дію картки потрібно звернутись до відділення.

Також картку блокують, якщо на ній відбувається перерахування коштів незрозумілого походження. Картку заблокують, коли ситуацію прояснить клієнт.

У випадках блокування карток потрібно подзвонити на гарячу лінію Приватбанку. Оператори швидко допоможуть вирішити проблему.