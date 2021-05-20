Новые налоги и запрет на выезд: новые правила для украинцев уже летом

Кабинет министров Украины на одном из своих недавних заседаний одобрил проект изменений в Налоговый кодекс. В нем есть, как говорится, и «кнут», и «пряник». Некоторые нормы улучшены, однако есть и достаточно жесткие нововведения, которые не порадуют многих украинцев. Так, уже летом будут введены новые налоги, а также санкции для их неплательщиков, такие, как запрет на выезд за границу.





Новые правила и налоги: какими они будут

Всего в документе, принятом Кабмином, есть три основных инновации. Первые две из них порадуют жителей нашей страны. Так, мораторий на проверки бизнеса с доходом, составляющим меньше двадцати миллионов гривен в год, продлевается вплоть до начала июля текущего года. Также военные из зоны АТО и ООС получают налоговую социальную льготу, такую же, как и другие участники боевых действий.

А вот третья инновация распространяет право налогового залога на несогласованные денежные обязательства. Это означает, что если налоговики найдут какие-то несоответствия в отчетных документах, то на основании задолженности по уплате НДС и налога на прибыль они могут наложить залог на часть имущества, как при неуплате кредита. Формально у предпринимателей есть возможность отменить право налогового залога на свои несогласованные обязательства, однако это крайне сложная и долгая процедура, причем без гарантии успеха. На это указывают многие адвокаты и юристы, в том числе с огромным опытом ведения подобных дел.

Также при наличии налогового долга руководители компаний, у которых он есть, могут быть лишены права выезда за границу. Более того, контролирующие органы получают право требовать от банков информации о счетах налогоплательщиков, движения денежных средств и операций по ним, а также о наличии договоров о хранении ценностей или аренды банковских сейфов. То есть человек, у которого возникли какие-то проблемы с налоговой, по сути, теряет право на банковскую тайну.

По мнению юристов и экономистов, новые законы лягут непосильным бременем на предпринимателей, а следовательно, и нанесут значительный ущерб украинской экономике. Потому они почти единогласно призывают депутатов Верховной рады Украины не поддерживать внесения в законодательство и требовать отправить проект как минимум на доработку, а то и вовсе его отклонить.