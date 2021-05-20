Нові податки і заборона на виїзд: нові правила для українців вже влітку

Кабінет міністрів України на одному зі своїх недавніх засідань схвалив проект змін до Податкового кодексу. У ньому є, як то кажуть, і «батіг», і «пряник». Деякі норми поліпшені, проте є і досить жорсткі нововведення, які не потішать багатьох українців. Так, уже влітку будуть введені нові податки, а також санкції для їх неплатників, такі, як заборона на виїзд за кордон.





Нові правила і податки: якими вони будуть

Всього в документі, прийнятому Кабміном, є три основних інновації. Перші дві з них порадують мешканців нашої країни. Так, мораторій на перевірки бізнесу з доходом, що становить менше двадцяти мільйонів гривень на рік, продовжується аж до початку липня поточного року. Також військові із зони АТО і ООС отримують податкову соціальну пільгу, таку ж, як і інші учасники бойових дій.

А ось третя інновація поширює право податкової застави на неузгоджені грошові зобов’язання. Це означає, що якщо податківці знайдуть якісь невідповідності в звітних документах, то на підставі заборгованості зі сплати ПДВ і податку на прибуток вони можуть накласти заставу на частину майна, як при несплаті кредиту. Формально у підприємців є можливість скасувати право податкової застави на свої неузгоджені зобов’язання, однак це вкрай складна і довга процедура, причому без гарантії успіху. На це вказують багато адвокатів та юристів, в тому числі з величезним досвідом ведення подібних справ.

Також при наявності податкового боргу керівники компаній, у яких він є, можуть бути позбавлені права виїзду за кордон. Більш того, контролюючі органи отримують право вимагати від банків інформації про рахунки платників податків, руху грошових коштів і операцій по ним, а також про наявність договорів про зберігання цінностей або оренди банківських сейфів. Тобто людина, у якої виникли якісь проблеми з податковою, по суті, втрачає право на банківську таємницю.

На думку юристів і економістів, нові закони ляжуть непосильним тягарем на підприємців, а отже, і завдадуть значної шкоди українській економіці. Тому вони майже одноголосно закликають депутатів Верховної Ради України не підтримувати зміни до законодавства і вимагати відправити проект як мінімум на доопрацювання, а то і зовсім його відхилити.