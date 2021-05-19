POCO M3 Pro 5G представлено офіційно

POCO Global, технологічний бренд, популярний серед молодих техноентузіастів у всьому світі, представив сьогодні на глобальному ринку смартфон POCO M3 Pro 5G.





Новинка отримала флагманський процесор MediaTek Dimensity 700 5G, що пропонує високу продуктивність та надзвичайний користувацький досвід завдяки підтримці 5G, та дисплей з частотою оновлення 90 Гц, забезпечуючи при цьому оптимальну енергоефективність для автономної роботи впродовж тривалого часу.

POCO M3 Pro 5G поставляється у двох конфігураціях: 4 ГБ + 64 ГБ та 6 ГБ + 128 ГБ. Обидві версії можна буде придбати, починаючи з 20 травня, у офіційних e-commerce партнерів POCO за рекомендованими роздрібними цінами:

• за версію 4 ГБ + 64 ГБ – 179 євро;

• за версію 6 ГБ + 128 ГБ – 199 євро.

Обидві конфігурації можна буде придбати за спеціальними цінами для перших покупців – 159 євро та 179 євро відповідно – з 20 по 22 травня у обраних e-commerce партнерів.

Інформацію щодо продажів в Україні буде оголошено додатково на початку червня.