«ПриватБанк» и «Ощадбанк» начал закрытие отделений по всей стране

Целый ряд украинских банков, включая «ПриватБанк» и «Ощадбанк», начали закрывать множество отделений по всей территории нашей страны в связи с их нерентабельностью и переходом в онлайн. Неприятно, но факт: теперь банковские услуги могут стать гораздо менее доступными для пожилых людей, не пользующихся интернетом, в маленьких городах и селах, если отделения, которые там находятся, закроют.





Динамика закрытия отделений

Как утверждает статистика, в январе на территории нашей страны было 7134 отделения различных банков, а сейчас их всего 7073, то есть шестьдесят одно отделение было закрыто. Еще год назад существовало 7884 отделения банков, то есть за прошедший год было закрыто более восьмисот отделений.

В основном свои отделения закрывают государственные банки, например, Ощадбанк закрыл сорок своих отделений, а ПриватБанк — тридцать три. Шесть отделений было закрыто также Укргазбанком. На данный момент у различных банков осталось следующее количество отделений:

Ощадбанк – 1797 отделений.

Приватбанк – 1684 отделения.

Райффайзен Банк Аваль – 396 отделений.

Укрсиббанк – 271 отделение.

Укргазбанк – 270 отделений.

При этом некоторые банки с частным капиталом, напротив, расширяют количество своих отделений. Так, ПУМБ отрыл девять отделений на территории Украины, пять отделений открыл Первый инвестиционный банк, Укрбудинвестбанк открыл три новых отделения.

Как мы писали ранее, ПриватБанк изменил правила снятия наличных для всех клиентов. Если вы захотите снять наличные, то сделать это можно будет прямо на кассе супермаркета или же более чем в двух тысячах розничных магазинов по всей территории нашей страны, где установлены POS-терминалы. К супермаркетам, где можно будет снять деньги на кассе, относятся Сильпо, Фора, Varus, WOG. Когда вы совершаете покупки в супермаркете на кассе, то при оплате товара банковской карточкой просто попросите кассира выдать вам наличные. Максимальная сумма составляет пятьсот гривен.