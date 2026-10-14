Механік розібрав двигуни MG та Volkswagen 1.5. Результат здивував навіть його

Китайські автомобілі дедалі впевненіше завойовують європейський ринок, а разом із ними зростає й кількість запитань про їхню якість. Відповісти на одне з них вирішив популярний YouTube-механік Profesor Chris. Він розібрав і порівняв два відносно нові двигуни, а саме Volkswagen 1.5 TSI та бензиновий 1.5 з MG3 Hybrid+ 2024 року. Механік одразу наголошує, що це не лабораторне дослідження, а оцінка, яка спирається на понад 20 років його роботи.

Спільна основа, різні рішення

На перший погляд двигуни схожі. Обидва мають алюмінієві блок і головку, чотири циліндри та два розподільні вали. А деякі внутрішні деталі, як-от штовхачі клапанів, майже ідентичні й навіть походять від одного виробника.

Відмінності починаються в технічних рішеннях. Німецький 1.5 TSI має систему відключення циліндрів для економії пального й безпосереднє вприскування, через яке на впускних клапанах з часом накопичується нагар. Китайський двигун використовує розподілене вприскування, тож клапани лишаються чистішими.

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У Volkswagen немає класичного випускного колектора, його інтегровано в головку блоку. Це покращує ефективність, хоча може впливати на тепловий баланс двигуна. MG має звичніший колектор із двома окремими каналами. Різняться й приводи ГРМ. Volkswagen використовує пас, а MG ланцюг, який цінують за довговічність. Механік зазначає, що ланцюговий механізм MG виготовлено бездоганно, тоді як на деталях Volkswagen помітні сліди шліфування та дефекти лиття.

Де китайський двигун програв

Головна сила німецького двигуна полягає в зносостійкості. Навіть після 100–200 тис. км розподільні вали не мають слідів пошкоджень, а циліндри лишаються ідеально гладкими.

Натомість у майже новому двигуні MG, який проїхав лише кілька тисяч кілометрів, на розподільних валах уже з’явилися сліди ерозії. Циліндри виглядали так, ніби мотор інтенсивно експлуатували багато років. Механік назвав такий знос неприпустимим і засумнівався, що двигун пройде понад 200 тис. км.

Причину він бачить у матеріалах. Поршні Volkswagen міцніші, а стінки циліндрів значно товщі. У двигуні MG два поршні вже тріснули.

Мінуси є й у Volkswagen

Німецький двигун теж не ідеальний. Механік звернув увагу на канали, що ведуть до масляного фільтра, бо в них немає ущільнювальних кілець, і це може погіршувати циркуляцію мастила. Утім, у досліджуваному двигуні серйозного зносу через це не виявили.

Що це означає для покупців

Порівняння цікаве, але висновки варто робити обережно. Механік розібрав лише по одному екземпляру кожного двигуна, тож проблеми MG можуть стосуватися саме цього мотора, а не всієї серії. Для українців тема особливо актуальна, адже китайські автомобілі в нас дедалі популярніші, а Volkswagen 1.5 TSI стоїть на багатьох поширених моделях концерну, зокрема Skoda. Тим, хто купує китайське авто, варто ретельно перевіряти умови гарантії, а при купівлі вживаного автомобіля з пробігом бажано пройти діагностику двигуна.