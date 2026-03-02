Motorola Edge 70 Fusion отримала екран на 144 Гц та 5200 ніт

Компанія Motorola представила смартфон Edge 70 Fusion. Пристрій базується на процесорі Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 і комплектується 8 або 12 ГБ ОЗУ і 256 або 512 ГБ ПЗУ.

Новинка отримала 6,78-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1272p+, частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 5200 ніт. Дисплей захищений склом Gorilla Glass 7i. Ззаду камера з головним датчиком на 50 Мп (Sony Lytia 710) з OIS і шириком на 13 Мп.

Товщина пристрою становить 7,2 мм, вага смартфона 177 г. Акумулятор за мірками 2026 року невеликий, на 5200 мА*год. Потужність зарядки 68 Вт.

Смартфон має захист IP68/IP69. Він також відповідає вимогам стандарту MIL-STD-810H.

До речі, для Індії готується інша версія смартфона Motorola Edge 70 Fusion. У неї буде велика батарея на 7000 мА*год, але корпус товщиною 7,99 мм.