Любителі «халяви» під загрозою: новий вірус у піратських іграх краде особисті дані

Експерти з кібербезпеки компанії Howler Cell виявили нову масштабну загрозу для геймерів, які віддають перевагу неліцензійному контенту. Розробники ігор роками попереджали, що «піратство» шкодить не лише індустрії, а й самим гравцям, і тепер ці слова знайшли чергове підтвердження.

Як працює RenEngine Loader: Фахівці ідентифікували нове сімейство троянів під назвою RenEngine Loader. Цей шкідливий код майстерно ховається у «зламаних» версіях популярних хітів, таких як Far Cry, Need for Speed, FIFA та Assassin’s Creed. Завантажуючи таку гру з торрент-трекерів чи піратських сайтів, користувач власноруч пускає вірус у свою систему.

Головна мета трояна — непомітно встановити на комп’ютер жертви програму-шпигун ACR Stealer. Цей інструмент спеціалізується на викраденні конфіденційної інформації: паролів, даних банківських карток, файлів cookie та історії браузера.

Масштаби зараження: Згідно зі звітом Howler Cell, шкідливе ПЗ активно поширюється мережею щонайменше з квітня 2025 року. За цей час жертвами хакерів стали понад 400 000 користувачів по всьому світу. Темпи зараження вражають: щодня вірус атакує близько 5 000 нових комп’ютерів. Значна частина постраждалих (понад 22 тисячі зафіксованих випадків) припадає на Росію, проте географія загрози є глобальною. Експерти наполегливо радять не ризикувати безпекою особистих даних заради економії на відеоіграх.