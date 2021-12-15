Названо 7 способів перекинути фото зі смартфона Android на комп’ютер
Знаємо людей, які губляться у момент, коли потрібно скинути фотографії зі смартфона на комп’ютер. Однак, є безліч різних способів – зібрали можливі із зазначенням плюсів та мінусів такої передачі.
1. Класика – за допомогою USB кабелю
- Плюси: найшвидший і найбезпечніший спосіб передачі файлів;
- Мінуси: не завжди може бути кабель і потрібно бути обережними з підключенням до чужого комп’ютера. Особисто ми не стали б підключати свій смартфон до комп’ютера, якому не довіряємо.
2. Електронною поштою
Відправляємо зі смартфона на свою поштову скриньку, а на комп’ютері заходимо у свою електронку.
- Плюси: безпечно, якщо комп’ютер належить вам;
- Мінуси: потрібен доступ в інтернет і є обмеження щодо вкладення в листі.
3. Через хмарні послуги
Google Drive, наприклад. Можна встановити програму та завантажити файли у хмару, можна завантажувати через браузер. На комп’ютері файл можна завантажити за посиланням або зайшовши до свого облікового запису. Якщо потрібно передати файли іншій людині, то можна використовувати посилання — одержувач завантажить потрібні файли самостійно.
- Плюси: зручно, якщо у вас вже встановлено програму та процес налагоджений;
- Мінуси: потрібен стабільний інтернет.
4. Через месенджери
Можна надіслати потрібні файли, а на комп’ютері запустити програму або веб-версію месенджера. Але WhatsApp не підтримує файли більше 100 мегабайт, краще для цього підходить Telegram (до 2 гігабайт).
- Мінус: швидкість завантаження може бути низькою, потрібно запускати на комп’ютері додаток.
5. Через картку пам’яті
Зберігаємо потрібні дані на картку пам’яті в смартфоні, виймаємо її та вставляємо в комп’ютер, а далі використовуємо як звичайну флешку.
- Плюси: висока швидкість;
- Мінуси: занадто багато дій, а в комп’ютері має бути відповідний картридер.
6. Через Bluetooth
Якщо на комп’ютері є Bluetooth адаптер, можна налаштувати з’єднання між смартфоном і комп’ютером. Можливо, потрібне додаткове програмне забезпечення.
Деякі технології, наприклад Huawei Share, дозволяють без будь-яких налаштувань передати файли по Bluetooth між смартфоном і ноутбуком (природно, обидва пристрої повинні належати одному бренду).
- Плюси: не потрібний інтернет, висока конфіденційність;
- Мінус: низька швидкість, проблеми з налаштуванням.
7. Через Wi-Fi
Можна з’єднати комп’ютер та смартфон, також можна скористатися локальною мережею через Wi-Fi роутер. Правда потрібно буде встановити додаткову програму для створення FTP сервера на смартфоні (наприклад, Wi-Fi FTP-сервер).
- Плюси: не потрібен інтернет, висока швидкість;
- Мінуси: потрібно мати невеликі знання, щоб все це налаштувати. У себе ми налаштували 1 раз і користуємось саме цим способом.
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