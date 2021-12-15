Названо 7 способів перекинути фото зі смартфона Android на комп’ютер

Знаємо людей, які губляться у момент, коли потрібно скинути фотографії зі смартфона на комп’ютер. Однак, є безліч різних способів – зібрали можливі із зазначенням плюсів та мінусів такої передачі.





1. Класика – за допомогою USB кабелю

Плюси: найшвидший і найбезпечніший спосіб передачі файлів;

Мінуси: не завжди може бути кабель і потрібно бути обережними з підключенням до чужого комп’ютера. Особисто ми не стали б підключати свій смартфон до комп’ютера, якому не довіряємо.

2. Електронною поштою

Відправляємо зі смартфона на свою поштову скриньку, а на комп’ютері заходимо у свою електронку.

Плюси: безпечно, якщо комп’ютер належить вам;

Мінуси: потрібен доступ в інтернет і є обмеження щодо вкладення в листі.

3. Через хмарні послуги

Google Drive, наприклад. Можна встановити програму та завантажити файли у хмару, можна завантажувати через браузер. На комп’ютері файл можна завантажити за посиланням або зайшовши до свого облікового запису. Якщо потрібно передати файли іншій людині, то можна використовувати посилання — одержувач завантажить потрібні файли самостійно.

Плюси: зручно, якщо у вас вже встановлено програму та процес налагоджений;

Мінуси: потрібен стабільний інтернет.

4. Через месенджери

Можна надіслати потрібні файли, а на комп’ютері запустити програму або веб-версію месенджера. Але WhatsApp не підтримує файли більше 100 мегабайт, краще для цього підходить Telegram (до 2 гігабайт).

Мінус: швидкість завантаження може бути низькою, потрібно запускати на комп’ютері додаток.

5. Через картку пам’яті

Зберігаємо потрібні дані на картку пам’яті в смартфоні, виймаємо її та вставляємо в комп’ютер, а далі використовуємо як звичайну флешку.

Плюси: висока швидкість;

Мінуси: занадто багато дій, а в комп’ютері має бути відповідний картридер.

6. Через Bluetooth

Якщо на комп’ютері є Bluetooth адаптер, можна налаштувати з’єднання між смартфоном і комп’ютером. Можливо, потрібне додаткове програмне забезпечення.

Деякі технології, наприклад Huawei Share, дозволяють без будь-яких налаштувань передати файли по Bluetooth між смартфоном і ноутбуком (природно, обидва пристрої повинні належати одному бренду).

Плюси: не потрібний інтернет, висока конфіденційність;

Мінус: низька швидкість, проблеми з налаштуванням.

7. Через Wi-Fi

Можна з’єднати комп’ютер та смартфон, також можна скористатися локальною мережею через Wi-Fi роутер. Правда потрібно буде встановити додаткову програму для створення FTP сервера на смартфоні (наприклад, Wi-Fi FTP-сервер).