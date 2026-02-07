Подвійні виплати у лютому: коли чекати на гроші за «Національним кешбеком»

Вже понад рік за купівлю українських товарів у торгових закладах громадяни отримують гроші в межах програми «Національний кешбек». Якщо не виникає ніяких затримок, то кошти в межах цієї ініціативи людям надходять щомісяця. Схема проста: гроші за попередній місяць надходять наприкінці поточного. Наприклад, кошти за листопад українці отримали в останні дні грудня.

Загалом покупцям повертають 10% від вартості товару. Відповідно, чим дорожчий товар, тим більший кешбек нарахують на спеціальну картку. А максимальна сума, яку можна отримати за місяць, складає 3000 грн.

Коли надійде кешбек за грудень та січень

Однак українці досі не отримали виплати за грудень 2025 року, попри те, що на календарі вже лютий 2026. Тому багатьох цікавить, чому не приходить кешбек за грудень? Адже гроші не надійшли ні наприкінці січня, ні в перший тиждень лютого. За стандартними правилами гроші мали нарахувати на картку «Національного кешбеку» після 20 січня. Але справа в тому, що нарахування за грудень здійснюють за окремою схемою, а не за звичною процедурою. Як йдеться у постанові Кабміну № 1510, це пов’язано з особливостями бюджетного процесу.

Але хвилюватись не варто, бо кешбек за грудень люди одержать, просто пізніше. Справа в тому, що на картку у лютому, за наявності фінансування, надійдуть виплати одразу за два місяці — і за грудень 2025, і за січень 2026. Гроші нарахують після 20 лютого. За такою ж схемою виплати надавали учасникам програми і минулого року. Звісно, розмір виплат, які нарахують на картки, буде відрізнятися, бо, як ми вже зазначали, залежить від вартості та кількості придбаних товарів.

Водночас людей запевнили, що чутки, які ширяться про те, що, мовляв, програма «Нацкешбеку» припиняє функціонувати, не відповідають дійсності. І в найближчі кілька місяців громадянам і надалі будуть нараховувати кешбек. Мінімум, до кінця червня 2026 року.

На що можна витратити кешбек

Зняти гроші з картки, нараховані в межах цієї ініціативи, в банкоматі неможливо, бо умови програми цього не передбачають. Але витратити гривні можна на:

купівлю харчових продуктів;

придбання медичних виробів і ліків;

купівлю книг;

оплату комунальних послуг;

поштові послуги;

благодійність.

Також нагадаємо, що газопостачальна компанія «Нафтогаз України» звернулася до споживачів із закликом актуалізувати особисті дані. Це необхідно для коректного нарахування сум у платіжках та забезпечення стабільного газопостачання.