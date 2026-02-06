Ремейк першого «Відьмака» вийде не раніше 2028 року: розробників перекинули на The Witcher 4

Шанувальникам Геральта доведеться запастися терпінням: оновлена версія першої частини The Witcher, найімовірніше, з’явиться лише через кілька років. Інсайдерський канал The Witcher 4 News повідомляє, що студію Fool’s Theory, яка відповідає за ремейк, залучили до допомоги у розробці основної гри — The Witcher 4 (проєкт Polaris). Це рішення суттєво сповільнило роботу над переосмисленням оригіналу, змістивши орієнтовну дату релізу на 2028 рік.

Інформацію підтверджує і польський фінансовий аналітик Матеуш Хрзановскі. За його даними, обидва проєкти тісно пов’язані технічно: вони ділитимуть спільну технологічну базу та асети. Тому завершення роботи над ремейком неможливе без значного прогресу у створенні четвертої частини.

Сама ж The Witcher 4, за попередніми планами, має вийти у четвертому кварталі 2027 року. CD Projekt RED поки що офіційно не коментує цю інформацію та не проводить повноцінної презентації ремейку, тож його статус досі залишається невизначеним для широкого загалу.