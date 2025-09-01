Оператор Vodafone стремительно теряет абонентов: уход 500 тысяч пользователей привел к несколькомиллиардным убыткам

Один из самых популярных в Украине операторов мобильной связи компания Vodafone за последние полгода понесла немалые убытки. В первом полугодии 2025 года сотовый гигант заработал всего 13,5 млрд грн. В то время как в аналогичный период 2024-го доход компании был на 15% выше. Каковы же причины столь резкого падения доходности оператора?

Что говорят в Vodafone?

Как объяснили в самой компании, есть две основные причины, способствовавшие стремительному уменьшению доходности. А именно:

Дополнительные расходы в связи с 2-летней отсрочкой выплат по еврооблигациям. Увеличение расходов на обслуживание долга связано с 1,5-кратным повышением процентной ставки, что стало следствием введения новых условий реструктуризации.

Однако сложно отрицать, что влияние на финансовое состояние компании оказало также массовый перенос номеров. Таким образом, оператора только во 2-м квартале 2025 года покинуло около 500 тысяч абонентов.

Как «бегство» клиентов повлияло на доходы Vodafone?

Уменьшение количества абонентов создало Vodafone немало проблем, стремительно снизив эффективность основных факторов роста прибыли. Такими факторами для оператора являются:

рост объемов использования дата-услуг;

увеличение количества интернет-пользователей;

развитие фиксированного бизнеса.

Результатом действия всех этих факторов является увеличение доходов от услуг связи, причем не только сотовой, но и фиксированной. Именно поэтому уменьшение количества абонентов с 15,9 млн до 15,4 млн, то есть на 3,1%, так больно ударило по финансовой ситуации в компании.

Какие у Vodafone шансы реабилитироваться?

Несмотря на потерю с апреля по июнь почти полмиллиона абонентов, у Vodafone все еще есть шанс на финансовую стабилизацию. Ведь в последние несколько месяцев компании удалось значительно увеличить количество контактных абонентов. Причем число таких абонентов выросло не только в частном, но и корпоративном сегменте.

Средний доход на контрактного пользователя во 2-м квартале 2025 года вырос на 18,5%, если сравнивать его с доходом за аналогичный период 2024 года. Поэтому у Vodafone есть реальная возможность закрыть все свои финансовые пробелы и даже увеличить годовую прибыль.