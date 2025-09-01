Оператор Vodafone стрімко втрачає абонентів: відхід 500 тисяч користувачів призвів до кількамільярдних збитків

Один з найпопулярніших в Україні операторів мобільного зв’язку компанія Vodafone за останні півроку зазнала чималих збитків. У першому півріччі 2025 року стільниковий гігант заробив лише 13,5 млрд грн. Тоді як у аналогічний період 2024-го дохід компанії був на 15% вищим. Які ж причини такого різкого падіння прибутковості оператора?

Що кажуть у Vodafone?

Як пояснили у самій компанії, є дві основні причини, що сприяли стрімкому зменшенню дохідності. А саме:

Додаткові витрати у зв’язку з 2-річним відтермінуванням виплат за єврооблігаціями. Збільшення витрат на обслуговування боргу, пов’язане з 1,5-кратним підвищенням відсоткової ставки, що стало наслідком запровадження нових умов реструктуризації.

Однак складно заперечувати, що вплив на фінансовий стан компанії мало також масове перенесення номерів. Таким чином оператора лише у 2-му кварталі 2025 року покинуло близько 500 тисяч абонентів.

Як «втеча» клієнтів вплинула на доходи Vodafone?

Зменшення кількості абонентів створило Vodafone чимало проблем, стрімко знизивши ефективність основних факторів зростання прибутку. Такими факторами для оператора є:

зростання обсягів користування дата-послугами;

збільшення кількості інтернет-користувачів;

розвиток фіксованого бізнесу.

Результатом дії усіх цих факторів є збільшення доходів від послуг звязку, причому не лише стільникового, а й фіксованого. Саме тому зменшення кількості абонентів з 15,9 млн до 15,4 млн, тобто аж на 3,1%, так боляче вдарило по фінансовій ситуації у компанії.

Які у Vodafone шанси реабілітуватись?

Попри втрату з квітня по червень майже півмільйона абонентів, у Vodafone все ще є шанс на фінансову стабілізацію. Адже за останні кілька місяців компанії вдалось значно збільшити кількість контактних абонентів. Причому число таких абонентів зросло не лише у приватному, а й у корпоративному сегменті.

Середній дохід на контрактного користувача у 2-му кварталі 2025-го зріс на 18,5%, якщо порівнювати його з доходом за аналогічний період 2024 року. Тож у Vodafone є реальна можливість закрити всі свої фінансові прогалини та навіть збільшити річний прибуток.