Цих 12 тварин можуть зникнути з Землі вже до 2045 року

Масове вимирання видів — це не просто слова з підручника, а моторошна реальність, яку ми спостерігаємо щодня. Людська діяльність — від вирубки лісів до забруднення та зміни клімату — штовхає планету до втрати видів у 1000-10000 разів швидше за природний темп. За прогнозами, до 2050 року може зникнути від 30% до 50% усіх тварин на Землі. Ми розповімо про 12 унікальних видів, які стоять на межі зникнення, і мають усі шанси назавжди зникнути з нашої планети вже протягом найближчих 20 років.

Невтішні прогнози: види, що борються за виживання

Ці тварини є свідченням крихкості екосистем і наслідків людського впливу на природу. Їхня доля залежить від негайних і рішучих дій.

Слонова черепаха: Один із 14 видів гігантських черепах Галапагоських островів. Їхня популяція була спустошена полюванням заради жиру. Хоча існують програми розведення в неволі, вид все ще залишається вразливим.

Блакитний ара: Цей дивовижний папуга, на жаль, тепер існує лише в зоопарках. Його природне середовище проживання – дерева Caraiba – було знищено, що призвело до повного зникнення в дикій природі.

Сахарський орикс: Вид, що майже повністю вимер у дикій природі до 2000 року через надмірне європейське полювання. Програми розведення в неволі дали надію на відновлення, але це довготривалий процес.

Тигровий жук Солт-Крік: Урбанізація болотистих районів, де мешкав цей жук, скоротила його чисельність до критичних 400 особин. Відновлювальні проекти дають позитивну динаміку, але майбутнє все ще невизначене.

Амурський леопард: З популяцією від 25 до 34 особин, амурський леопард є одним з найбільш загрозливих видів великих котів. Попри зусилля з його збереження, значних результатів поки що не досягнуто.

Чорний носоріг: Цей вид втратив 96% своєї популяції за останні 60 років через браконьєрство, що зумовлено попитом на ріг у народній медицині. Хоча в Африці залишилося близько 5500 особин, боротьба за їхній захист триває.

Північний білий носоріг: Від 2000 особин у 1960 році до 15 у середині 1980-х. На жаль, сьогодні цей вид повністю вимер у дикій природі, залишившись лише в неволі.

Яванський носоріг: На межі зникнення через полювання та вирубку лісів. На сьогоднішній день залишилося лише близько 60 яванських носорогів, усі вони мешкають в одному заповіднику на Яві.

Суматранський носоріг: Цей рідкісний вид продовжує перебувати під загрозою через знищення лісів та полювання. Пошуки та зусилля з розведення єдиних виявлених особин, таких як самка Паха, дають крихітну надію.

Тапанулійський орангутан (Pongo tapanuliensis): Нещодавно відкритий вид, який одразу ж опинився під загрозою зникнення. У дикій природі залишилося лише близько 800 особин. Створення охоронюваних територій — їхній єдиний шанс.

Західні та східні горили: Популяція цих приматів скоротилася через полювання, хвороби та втрату середовища проживання. Хоча останні дослідження показують зростання популяції гірських горил до 1063 особин, це лише початок довгого шляху до відновлення.

Бенгальський тигр: Залишається під постійною загрозою браконьєрства, незважаючи на зусилля із захисту в заповідниках. Незаконне полювання на цих величних тварин заради їхньої шкіри та частин тіла, що цінуються в традиційній медицині, не припиняється.

Доля цих видів залежить від консолідованих дій людства. Якщо значні зусилля із захисту не будуть вжиті негайно, ці унікальні істоти можуть зникнути з лиця Землі вже найближчим часом.