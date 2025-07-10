В українських школах зʼявляться платні послуги: нове рішення Уряду

В Україні запроваджуються нові правила щодо фінансування деяких освітніх послуг. Відтепер школи державної та комунальної форми власності зможуть легально надавати частину послуг на платній основі. Відповідне рішення нещодавно ухвалив Кабінет Міністрів України.

Навіщо це потрібно?

Уряд аргументує нововведення необхідністю адаптації освітньої системи до сучасних потреб. Йдеться як про трансформацію ринку праці, так і про запити батьків та самих учнів на додаткові освітні сервіси. За словами представників Міністерства освіти, платні послуги допоможуть розширити можливості шкіл.

Що саме стане платним у школах?

Зміни передбачають, що окремі освітні та супровідні послуги можуть фінансуватись не з бюджету, а за рахунок добровільних внесків батьків або інших джерел.

Серед них:

Додаткові навчальні предмети, які не входять до обов’язкової частини навчального плану, але користуються попитом (наприклад, програмування, друга іноземна мова, поглиблена підготовка до ЗНО/НМТ). Процедура визнання неформальної або іноземної освіти, коли учень здобув знання поза школою (наприклад, на курсах чи в іншій країні) і хоче їх офіційно зарахувати. Кваліфікаційні іспити та практичні завдання, зокрема для медичних, фармацевтичних або реабілітаційних спеціальностей, якщо особа проходила підготовку за кордоном.

А також, групи подовженого дня поза безкоштовними годинами, зокрема у вечірній час, у вихідні та святкові дні.

Які послуги залишаються безкоштовними?

Усі базові предмети, що входять до навчального плану, а також основні адміністративні та освітні процеси залишаються безоплатними. Закон про освіту гарантує безкоштовний доступ до початкової, базової та повної загальної середньої освіти для всіх дітей.

Хто вирішуватиме, скільки коштуватиме послуга?

Ціноутворення здійснюватиметься на рівні конкретного закладу — із затвердженням органом місцевого самоврядування або засновником школи. Уряд підкреслює, що участь у платних програмах є виключно добровільною, а доступ до базової освіти жодним чином не буде обмежений для жодної дитини.