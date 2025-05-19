Експерти попереджають: ця популярна риба може бути справжньою отрутою для українців

На полицях українських магазинів представлено широкий асортимент рибної продукції. Проте, не вся риба, що продається, є однаково корисною та безпечною для здоров’я. Дієтологи та екологи висловлюють серйозні занепокоєння щодо одного з найпопулярніших та найдешевших видів риби, який масово завозиться в Україну.

Популярна, але небезпечна: чому тілапія викликає занепокоєння

Мова йде про тілапію – рибу, яка через свою низьку вартість широко використовується у фаст-фуді, кулінарії та навіть у дитячому харчуванні. Однак, на думку фахівців, саме ця риба може бути справжньою “міною уповільненої дії” для організму через умови її вирощування.

Причини, чому тілапія може бути небезпечною:

Масово імпортується з Азії (Китай, В’єтнам), де вирощується в забруднених, стоячих водоймах.

У неякісних умовах тілапія накопичує токсини, важкі метали та шкідливі бактерії.

Щоб запобігти хворобам, рибу масово “годують” антибіотиками.

Залишки антибіотиків у м’ясі можуть пригнічувати імунітет людини та викликати резистентність до ліків.

Основна маса тілапії надходить з країн Азії, де, за даними фахівців, її часто вирощують у штучних водоймах з незадовільною якістю води. У таких умовах риба накопичує шкідливі речовини. Крім того, для запобігання захворювань у перенаселених та брудних ставках, тілапію можуть масово обробляти антибіотиками, залишки яких потім потрапляють до організму людини при споживанні риби.

Нерправильний баланс жирів та безпечні альтернативи

Ще одним аспектом, який робить тілапію менш бажаною для регулярного вживання, є порушення балансу жирних кислот. На відміну від дикої морської риби, тілапія має високу концентрацію омега-6 жирних кислот. У великій кількості омега-6 можуть сприяти розвитку запальних процесів в організмі, підвищувати ризик серцево-судинних захворювань та навіть мати певний зв’язок з онкологією.

Якими рибами можна замінити тілапію:

Хек: Доступна, білкова риба, легко засвоюється.

Скумбрія: Джерело корисних омега-3 жирів (важливо обирати якісну продукцію з відомим походженням).

Місцева прісноводна риба: Судак, щука, карась, вирощені в Україні, часто є більш безпечним вибором.

Якщо ви шукаєте доступну та безпечну рибу для свого раціону, експерти радять звернути увагу на альтернативні види. Хек є гарним джерелом білка, скумбрія – омега-3 (при виборі якісного продукту), а місцева прісноводна риба, вирощена в контрольованих умовах, також може бути безпечнішою за імпортну тілапію. Важливо завжди звертати увагу на походження риби та умови її вирощування.

Эксперты предупреждают: эта популярная рыба может быть настоящим ядом для украинцев

На полках украинских магазинов представлен широкий ассортимент рыбной продукции. Однако, не вся продаваемая рыба является одинаково полезной и безопасной для здоровья. Диетологи и экологи выражают серьезные опасения относительно одного из самых популярных и дешевых видов рыбы, который массово завозится в Украину.