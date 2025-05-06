Украинцам объявили новый тариф на свет: сколько за 1 кВт*ч придется платить уже с 1 июня

Кабинет министров Украины на днях продлил действие фиксированного тарифа на энергоснабжение для бытовых потребителей. Стоимость 1 кВт*ч будет составлять 4,32 грн еще по крайней мере до 31 октября 2025 года. Так что в течение следующих 6 месяцев суммы в платежках граждан существенно не изменятся. Об этом говорится в постановлении Кабмина №480 от 29.04.2025 г.

Сколько украинские семьи будут платить за свет с 1 июня?

Среднестатистическая украинская семья, имеющая централизованное водоснабжение и газовую плиту, в течение месяца потребляет около 190 кВт*ч. Выполнив несложные подсчеты, можем заключить, что за месяц такой семье нужно будет заплатить за свет около 820,8 грн.

Что касается домохозяйств, которые также имеют централизованное водоснабжение, однако пользуются электроплитами, то для них среднее потребление составляет 230 кВт*ч в месяц. Соответственно за электроэнергию таким семьям придется платить по 993,6 грн ежемесячно.

Поскольку до конца октября тариф за свет будет составлять все те же 4,32 грн. за киловатт, суммы в платежках будут выглядеть для украинцев вполне привычными. И хотя продолжительность светлого времени суток значительно увеличится, за счет энергозатрат на работу кондиционеров, вентиляторов и других климатических приборов существенно сэкономить на электричестве у отечественных потребителей не получится.

Почему украинцам следует хранить квитанции за свет?

Потребителям также напомнили, что не следует сразу после оплаты выбрасывать квитанции за электроэнергию. Их следует хранить по крайней мере в течение 5 лет. Ведь в случае каких-либо недоразумений или споров с поставщиком, с помощью этих квитанций потребитель сможет доказать свою правоту.

Особенно полезны такие квитанции будут, если споры с облэнерго закончатся судом. В таком случае документы, свидетельствующие об оплате счетов, могут выступить доказательством в пользу потребителя. И хотя срок исковой давности у такого рода споров составляет всего 3 года, часто судебные тяжбы искусственно затягиваются. Так что даже квитанции 4- или 5-летней давности могут пригодиться.