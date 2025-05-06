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Украинцам объявили новый тариф на свет: сколько за 1 кВт*ч придется платить уже с 1 июня

Потребителям подсчитали примерную сумму, которую они увидят в квитанции в следующем месяце.

Дайнеко Наталія06.05.2025

Кабинет министров Украины на днях продлил действие фиксированного тарифа на энергоснабжение для бытовых потребителей. Стоимость 1 кВт*ч будет составлять 4,32 грн еще по крайней мере до 31 октября 2025 года. Так что в течение следующих 6 месяцев суммы в платежках граждан существенно не изменятся. Об этом говорится в постановлении Кабмина №480 от 29.04.2025 г.

Сколько украинские семьи будут платить за свет с 1 июня?

Среднестатистическая украинская семья, имеющая централизованное водоснабжение и газовую плиту, в течение месяца потребляет около 190 кВт*ч. Выполнив несложные подсчеты, можем заключить, что за месяц такой семье нужно будет заплатить за свет около 820,8 грн.

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Что касается домохозяйств, которые также имеют централизованное водоснабжение, однако пользуются электроплитами, то для них среднее потребление составляет 230 кВт*ч в месяц. Соответственно за электроэнергию таким семьям придется платить по 993,6 грн ежемесячно.

Поскольку до конца октября тариф за свет будет составлять все те же 4,32 грн. за киловатт, суммы в платежках будут выглядеть для украинцев вполне привычными. И хотя продолжительность светлого времени суток значительно увеличится, за счет энергозатрат на работу кондиционеров, вентиляторов и других климатических приборов существенно сэкономить на электричестве у отечественных потребителей не получится.

Почему украинцам следует хранить квитанции за свет?

Потребителям также напомнили, что не следует сразу после оплаты выбрасывать квитанции за электроэнергию. Их следует хранить по крайней мере в течение 5 лет. Ведь в случае каких-либо недоразумений или споров с поставщиком, с помощью этих квитанций потребитель сможет доказать свою правоту.

Особенно полезны такие квитанции будут, если споры с облэнерго закончатся судом. В таком случае документы, свидетельствующие об оплате счетов, могут выступить доказательством в пользу потребителя. И хотя срок исковой давности у такого рода споров составляет всего 3 года, часто судебные тяжбы искусственно затягиваются. Так что даже квитанции 4- или 5-летней давности могут пригодиться.

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Дайнеко Наталія06.05.2025
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