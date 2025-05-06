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Українцям оголосили новий тариф за світло: скільки за 1 кВт*год доведеться платити вже з 1 червня

Споживачам підрахували приблизно суму, яку вони побачать у квитанції наступного місяця.

Дайнеко Наталія06.05.2025

Кабінет міністрів України днями продовжив дію фіксованого тарифу на енергопостачання для побутових споживачів. Вартість 1 кВт*год складатиме 4,32 грн ще принаймні до 31 жовтня 2025 року. Тож ще протягом наступних 6 місяців суми у платіжках громадян суттєво не зміняться. Про це йдеться у постанові Кабміну №480 від 29.04.2025.

Скільки українські родини платитимуть за світло з 1 червня?

Середньостатистична українська родина, що має централізоване водопостачанням та газову плиту, протягом місяця споживає близько 190 кВт*год. Виконавши нескладні підрахунки, можемо зробити висновок, що за місяць такий родині потрібно буде заплатити за світло близько 820,8 грн.

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Що жстосується домогосподарств, які також мають централізоване водопостачання, проте користуються електроплитами, то для них середнє споживання становить 230 кВт*год на місяць. Відповідно за електроенергію таким рожинам доведеться платити по 993,6 грн щомісяця.

Оскільки до кінця жовтня тариф за світло складатиме все ті ж 4,32 грн за кіловат, суми в платіжках виглядатимуть для українців цілком звичними. І хоч тривалість світлого часу доби значно збільшиться, за рахунок енерговитрат на роботу кондиціонерів, вентиляторів та інших кліматичних приладів суттєво зекономити на електриці у вітчизняних споживачів не вийде.

Чому українцям варто зберігати квитанції за світло?

Споживачам також нагадали, що не варто одразу після оплати викидати квитанції за електроенергію. Їх варто зберігати принаймні протягом 5 років. Адже у випадку будь-яких непорозумінь чи спорів з постачальником, за допомогою цих квитанцій споживач зможе довести свою правоту.

Особливо корисними такі квитанції будуть, якщо суперечки із обленерго закінчаться судом. В такому випадку документи, що свідчать про оплату рахунків, можуть виступати доказом на користь споживача. І хоч строк позовної давності у такого типу спорах становить лише 3 роки, часто ці справи штучно затягуються. Тож навіть квитанції 4- чи 5-річної давності можуть стати у пригоді.

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Дайнеко Наталія06.05.2025
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