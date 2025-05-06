Українцям оголосили новий тариф за світло: скільки за 1 кВт*год доведеться платити вже з 1 червня

Кабінет міністрів України днями продовжив дію фіксованого тарифу на енергопостачання для побутових споживачів. Вартість 1 кВт*год складатиме 4,32 грн ще принаймні до 31 жовтня 2025 року. Тож ще протягом наступних 6 місяців суми у платіжках громадян суттєво не зміняться. Про це йдеться у постанові Кабміну №480 від 29.04.2025.

Скільки українські родини платитимуть за світло з 1 червня?

Середньостатистична українська родина, що має централізоване водопостачанням та газову плиту, протягом місяця споживає близько 190 кВт*год. Виконавши нескладні підрахунки, можемо зробити висновок, що за місяць такий родині потрібно буде заплатити за світло близько 820,8 грн.

Що жстосується домогосподарств, які також мають централізоване водопостачання, проте користуються електроплитами, то для них середнє споживання становить 230 кВт*год на місяць. Відповідно за електроенергію таким рожинам доведеться платити по 993,6 грн щомісяця.

Оскільки до кінця жовтня тариф за світло складатиме все ті ж 4,32 грн за кіловат, суми в платіжках виглядатимуть для українців цілком звичними. І хоч тривалість світлого часу доби значно збільшиться, за рахунок енерговитрат на роботу кондиціонерів, вентиляторів та інших кліматичних приладів суттєво зекономити на електриці у вітчизняних споживачів не вийде.

Чому українцям варто зберігати квитанції за світло?

Споживачам також нагадали, що не варто одразу після оплати викидати квитанції за електроенергію. Їх варто зберігати принаймні протягом 5 років. Адже у випадку будь-яких непорозумінь чи спорів з постачальником, за допомогою цих квитанцій споживач зможе довести свою правоту.

Особливо корисними такі квитанції будуть, якщо суперечки із обленерго закінчаться судом. В такому випадку документи, що свідчать про оплату рахунків, можуть виступати доказом на користь споживача. І хоч строк позовної давності у такого типу спорах становить лише 3 роки, часто ці справи штучно затягуються. Тож навіть квитанції 4- чи 5-річної давності можуть стати у пригоді.