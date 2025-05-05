Вы точно игнорируете эту кнопку в стиралке, а зря: где она и для чего нужна

Стиральная машина – незаменимая помощница в доме, но всегда ли она остается чистой сама? Со временем внутри машины, особенно в отделении для порошка, могут скапливаться остатки моющих средств, влага, плесень и бактерии. Это не только ухудшает качество стирки и приводит к появлению неприятного запаха, но и может сократить срок службы прибора. К счастью, существует простой способ решить эту проблему, о котором знают не все.

Секретная кнопка в отсеке для порошка: где ее искать и зачем

Многие не знают, что в отделении для порошка есть небольшая «секретная» кнопка или язычок. Этот элемент позволяет полностью извлечь лоток для тщательной очистки.

Почему важно чистить лоток для порошка и где найти кнопку:

В лотке накапливаются остатки порошка, влага, плесень.

Это приводит к неприятному запаху и ухудшению стирки.

Снижается эффективность машины, может сократиться срок службы.

Кнопка позволяет легко снять лоток для полного доступа к загрязнениям.

Найти кнопку можно внутри лотка, сбоку или по центру, часто есть стрелка.

Чтобы найти эту кнопку, достаточно полностью выдвинуть лоток для моющих средств и внимательно осмотреть его внутреннюю часть. Обычно кнопка расположена сбоку или по центру и имеет вид небольшого язычка со стрелкой или просто выделенного элемента. Нажатие на нее освобождает лоток от креплений, позволяя легко его извлечь.

Как правильно почистить лоток и другие части машины

После того как вы сняли лоток, его необходимо тщательно промыть под горячей водой. Для удаления стойкого налета и плесени можно использовать старую зубную щетку и немного белого уксуса или соды. Не забудьте также вычистить сам отсек внутри стиральной машины, куда вставляется лоток. После очистки важно все насухо вытереть, поскольку влага способствует появлению плесени.

Кроме лотка, стоит регулярно чистить барабан (запустив пустой цикл при высокой температуре с уксусом или содой) и резиновые уплотнители (протерев их губкой с уксусом или моющим средством). Особое внимание уделяйте складкам уплотнителей, где также скапливается грязь. Регулярный уход за стиральной машиной, включая очистку лотка для порошка, поможет сохранить ее чистой, эффективной и продлит срок ее эксплуатации.