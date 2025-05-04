В Украине появились авто с нетипичными номерами: кто и как может заказать «эксклюзив» 

На украинских дорогах начали появляться автомобили с регистрационными номерными знаками новой серии – «DI». Эти номера имеют специфическое происхождение и свидетельствуют об использовании владельцем удобных цифровых сервисов. Такие регистрационные знаки получают водители, которые переоформляют свои транспортные средства через мобильное приложение «Дія».

Автономера серии «DI»: как их получить и кто выдает

Регистрационные знаки серии «DI» появляются у владельцев автомобилей, которые выбирают современный способ перерегистрации транспортного средства через сервисы Министерства внутренних дел, интегрированные с «Дією».

Способы подачи заявления на перерегистрацию через «Дію»:

Лично в сервисном центре МВД или ЦПАУ.

Через законного представителя.

Онлайн, заполнив заявление на веб-портале электронных услуг.

Перерегистрация транспортных средств всех категорий осуществляется в сервисных центрах МВД или центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). По результатам этой процедуры заявитель получает свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки. Важно отметить, что владельцам автомобилей не обязательно получать номера именно серии «DI». По желанию, они могут оставить свои предыдущие регистрационные знаки.

Выбор номерных знаков: сколько стоят «красивые» комбинации

Кроме стандартной процедуры, украинские водители имеют возможность самостоятельно выбирать комбинации цифр для своих номерных знаков за дополнительную плату. Стоимость таких «красивых» номеров может существенно отличаться.

По информации Главного сервисного центра МВД, самые дешевые платные комбинации стоят от 4800 гривен. К ним относятся, например, две последовательные пары одинаковых цифр (как 0066, 6622) или три одинаковые цифры в разных позициях (как 0700, 1011). Более дорогими являются номера с тремя одинаковыми цифрами подряд (например, 2666), их стоимость выше 4800 грн.

Самые дорогие комбинации стоят 96 000 гривен. К ним относятся такие цифровые ряды, как 0001, 0009 и 7777.

Таким образом, появление на дорогах автомобилей с номерами серии «DI» связано с развитием цифровых услуг в сфере перерегистрации транспорта в Украине. Водители могут выбрать как стандартные номера, так и оплатить желаемую комбинацию.