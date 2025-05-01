Некоторые украинцы имеют право на финансовую помощь в размере 41 тыс. грн: кому предназначены эти средства

020В Украине супругам, решившим взять ребенка из детдома, выплачивают более 41 тыс. грн финансовой помощи. Таким образом, государство поддерживает институт усыновления, поощряя граждан брать на воспитание детей, лишенных опеки. Украинцам рассказали, кто имеет право на пособие по усыновлению и как его получить.

Кому выплачивают пособие?

Финансовую помощь усыновители получают за каждую взятую под опеку сироту, ребенка лишенного попечения родителей или ребенка, родители которого дали согласие на усыновление. При этом новые опекуны должны отвечать определенным требованиям, а именно:

быть гражданами Украины;

на постоянной основе проживать в Украине.

Если усыновители удовлетворяют этим требованиям, то они могут претендовать на государственную финансовую помощь.

Когда нужно обращаться за финансовой помощью?

За помощью по усыновлению следует обратиться в течение 1 года с даты принятия судом решения об усыновлении. Полная сумма пособия составляет 41 280 грн, то есть именно столько, сколько выплачивают при рождении ребенка. Однако, как и в случае с пособием для родителей новорожденных, эта сумма выплачивается не за один раз:

сразу после одобрения решения о предоставлении финансовой помощи новым родителям насчитывается 10 320 грн;

остальные деньги они получают равными частями в течение следующих 3 лет.

Такая система начисления выплат помогает избежать мошенничества, в частности, массового усыновления детей ради наживы.

Как подать заявление на выплаты по усыновлению?

Подать заявление на начисление пособия по усыновлению ребенка можно двумя способами – онлайн и офлайн.

Онлайн – на портале «Дия»

В заявлении нужно указать:

данные ребенка или детей, на которых просят помощь;

данные о судебном решении по вопросу усыновления;

способ получения денежных средств.

Офлайн – в ЦПАУ, территориальной общине или филиале органа социальной защиты

Чтобы подать заявление, нужно будет собрать следующие документы:

заявление одного из приемных родителей;

копию свидетельства рождения ребенка;

копию судебного решения по усыновлению;

документ, удостоверяющий личность, например паспорт.

Поданное заявление будет рассмотрено работниками органа социальной защиты. Впоследствии усыновителям придет уведомление о принятом решении. Если заявление подавалось через «Дия», его статус будет изменен и пользователь сможет просмотреть его в своем личном кабинете. При одобрении просьбы о выплатах средства приемным родителям начнут поступать на указанный ими в заявлении счет.