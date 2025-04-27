Эксперт назвал валюту, которая «кладет на лопатки» другие: в чем теперь выгодно хранить деньги

В условиях изменчивости мировой экономики и ожидания возможного кризиса, украинцы все чаще задумываются, в какой валюте выгоднее всего хранить свои сбережения. Финансовый аналитик Алексей Кущ поделился своими рекомендациями, объяснив, на что стоит обращать внимание при выборе «надежной» валюты.

Какую валюту советует эксперт и почему именно ее

По словам Алексея Куща, на надежность валюты влияют два ключевых фактора: уровень девальвации из-за инфляции в национальной экономике и соотношение этой валюты к другим мировым банкнотам. Чтобы сохранить средства, нужно учитывать эти показатели.

Рекомендации экономиста Алексея Куща:

Часть сбережений (примерно 3-месячный бюджет) держать в национальной валюте – гривне – для текущих расходов.

Для долгосрочных сбережений выбирать доллар США.

Доллар выглядит наиболее привлекательным на фоне ожидаемого глобального экономического кризиса.

Высокие процентные ставки Федерального резерва США дают доллару преимущество над другими валютами.

Эксперт советует иметь определенный объем сбережений в гривне – сумму, достаточную для комфортной жизни в течение трех месяцев. А вот для долгосрочной перспективы, по его мнению, стоит отдавать предпочтение американскому доллару. Он объясняет это тем, что на мировую экономику надвигается мощный экономический кризис, и хотя экономика США тоже столкнется со сложностями, она будет иметь лучшие позиции по сравнению с другими глобальными экономиками.

Почему доллар сильнее и советы по обмену

Алексей Кущ отмечает, что одной из причин текущего преимущества доллара является энергетический кризис в Европе, тогда как США имеют собственные ресурсы нефти и газа, что укрепляет их экономику. Однако, он прогнозирует, что через 2-3 года, когда Европа преодолеет кризис, курс евро снова может опередить доллар.

Финансовый аналитик Максим Орищак, со своей стороны, предостерегает от эмоциональных решений при обмене валют в периоды нестабильности. Он отмечает, что попытки заработать на колебаниях курса без профессионального анализа часто приводят к потерям. Классическая ошибка – покупать дорого, а продавать дешево. Чтобы этого избежать, эксперт советует диверсифицировать сбережения: держать гривну для операционных расходов, а ежемесячно покупать не только доллар, но и евро.