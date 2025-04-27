Эксперт назвал валюту, которая «кладет на лопатки» другие: в чем теперь выгодно хранить деньги
В условиях изменчивости мировой экономики и ожидания возможного кризиса, украинцы все чаще задумываются, в какой валюте выгоднее всего хранить свои сбережения. Финансовый аналитик Алексей Кущ поделился своими рекомендациями, объяснив, на что стоит обращать внимание при выборе «надежной» валюты.
Какую валюту советует эксперт и почему именно ее
По словам Алексея Куща, на надежность валюты влияют два ключевых фактора: уровень девальвации из-за инфляции в национальной экономике и соотношение этой валюты к другим мировым банкнотам. Чтобы сохранить средства, нужно учитывать эти показатели.
Рекомендации экономиста Алексея Куща:
- Часть сбережений (примерно 3-месячный бюджет) держать в национальной валюте – гривне – для текущих расходов.
- Для долгосрочных сбережений выбирать доллар США.
- Доллар выглядит наиболее привлекательным на фоне ожидаемого глобального экономического кризиса.
- Высокие процентные ставки Федерального резерва США дают доллару преимущество над другими валютами.
Эксперт советует иметь определенный объем сбережений в гривне – сумму, достаточную для комфортной жизни в течение трех месяцев. А вот для долгосрочной перспективы, по его мнению, стоит отдавать предпочтение американскому доллару. Он объясняет это тем, что на мировую экономику надвигается мощный экономический кризис, и хотя экономика США тоже столкнется со сложностями, она будет иметь лучшие позиции по сравнению с другими глобальными экономиками.
Почему доллар сильнее и советы по обмену
Алексей Кущ отмечает, что одной из причин текущего преимущества доллара является энергетический кризис в Европе, тогда как США имеют собственные ресурсы нефти и газа, что укрепляет их экономику. Однако, он прогнозирует, что через 2-3 года, когда Европа преодолеет кризис, курс евро снова может опередить доллар.
Финансовый аналитик Максим Орищак, со своей стороны, предостерегает от эмоциональных решений при обмене валют в периоды нестабильности. Он отмечает, что попытки заработать на колебаниях курса без профессионального анализа часто приводят к потерям. Классическая ошибка – покупать дорого, а продавать дешево. Чтобы этого избежать, эксперт советует диверсифицировать сбережения: держать гривну для операционных расходов, а ежемесячно покупать не только доллар, но и евро.