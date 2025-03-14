Газ подешевел впервые за длительное время: повлияет ли это на стоимость коммунальных услуг?

Министерство экономики Украины сообщает о том, что впервые за последние несколько месяцев в Украине подешевел газ. В феврале фактическая цена газа составила 16 306,79 грн. за 1 тыс. кубометров без НДС. Это меньше, чем в январе, но и больше, чем в феврале 2024 года. До этого газ только дорожал. Например, в декабре 2024 года он стоил 15 288 гривен, в январе 2025 года — 16 344 гривны. И вот, в феврале подешевел на несколько десятков гривен. Продолжится ли эта тенденция и дальше — неизвестно.

Изменится ли стоимость газа для потребителей?

В Украине тарифы на газ заморожены до тех пор, пока будет продолжаться военное положение и еще на 6 месяцев после его завершения. По крайней мере, такое прописано в Моратории, который подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Ряд нардепов неоднократно выдвигали предложения отменить Мораторий и постепенно увеличивать тарифы. Народные избранники считают, что 8 гривен за куб — ​​это недопустимо дешево, ведь рыночная цена газа как минимум вдвое больше. Разницу, конечно же, покрывают за счет государственного бюджета.

Однако эти споры так и остались спорами. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что тарифы на коммунальные услуги точно не будут меняться до конца отопительного сезона и с большой вероятностью не будут меняться и до конца 2025 года.

Возможно будет дорожать электроэнергия

Наиболее нестабильна ситуация именно с электроэнергией. Несмотря на обещания не поднимать тарифы, цены все же несколько раз менялись и, конечно, в сторону роста. Все потому, что отрасль страдает от массированных обстрелов и тратит миллионы гривен на ремонтные работы. В настоящее время правительство обещает, что тариф на электроэнергию будет неизменным. Более того, для людей, которые отапливают дома исключительно электроэнергией, действует скидка в размере 50%. Льготная цена будет актуальна до конца апреля. Какими будут тарифы в мае, пока неизвестно.