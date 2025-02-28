Кухонні шафки більше не актуальні: українцям пропонують стильну альтернативу

Довгі роки кухонні шафи були невід’ємним елементом інтер’єру, але тепер їх впевнено витісняють відкриті полиці, що стають символом сучасної та функціональної кухні. Цей тренд набирає популярність з кожним днем, адже відкриті полиці не лише стильно виглядають, але й роблять кухню більш практичною та зручною.

“Простір, світло та стиль”: переваги відкритих полиць

Відкриті полиці створюють відчуття простору, роблять кухню світлішою та візуально збільшують її. Вони дозволяють легко знаходити потрібні предмети, адже все необхідне завжди під рукою. Більше не потрібно витрачати час на відкривання та закривання дверцят шаф. До того ж, відкриті полиці стимулюють підтримання порядку, адже хаос на виду неприпустимий.

Такий варіант чудово підходить для різних стилів інтер’єру: від затишного сільського до сучасного індустріального. Відкриті полиці – це також чудова можливість продемонструвати гостям улюблений посуд, колекцію спецій або книги з рецептами, перетворивши їх на елементи декору.

“Полиці замість шаф”: як організувати простір та зробити його функціональним?

Дизайнери дають кілька порад, як скористатися трендами з користю.

Використовуйте різні рівні та глибину полиць: це створить динамічний дизайн і дозволить розмістити предмети різних розмірів.

Покажіть красу: виставте на полиці красивий посуд, рослини, книги з рецептами або колекцію спецій.

Згрупуйте предмети: розташуйте предмети за кольором, формою або функцією, щоб створити візуальний порядок.

Додайте освітлення: підсвітіть полиці, щоб створити затишну атмосферу та підкреслити красу предметів.

Використовуйте кошики та коробки: для зберігання дрібних предметів, які не хочете виставляти на показ, або для створення додаткового порядку.

Переваги відкритої кухні

Такий підхід має безліч плюсів, особливо це:

Зручність: все необхідне завжди під рукою, що економить час та зусилля.

Візуальний простір: кухня здається більшою та світлішою, що створює відчуття свободи.

Стиль: мінімалізм та сучасність в одному рішенні, що підкреслює ваш смак.

Декор: можливість показати улюблені речі та створити унікальний дизайн.

Відкриті полиці – це не просто тренд, це новий підхід до організації кухонного простору, який робить його більш зручним, стильним та функціональним.